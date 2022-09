GirovagArte, al Museo di Roma in Trastevere in mostra 42 scatti di persone con disabilità della fotografa romana Samanta Sollima

“GirovagArte. Fotografie di Samanta Sollima”: dal 15 settembre fino al 20 novembre al Museo di Roma in Trastevere con 42 scatti di persone con disabilità.

Al Museo di Roma in Trastevere arriva la mostra “GirovagArte. Fotografie di Samanta Sollima” che dal 15 settembre fino al 20 novembre mette in esposizione 42 scatti di persone con disabilità immortalate dalla fotografa romana.

GirovagArte: la mostra in 42 ritratti di Samanta Sollima

In un’esposizione promossa da Roma Culture – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Servizi museali Zètema Progetto Cultura, si racconteranno le emozioni dell’incontro con l’arte nel ridisegnare una mappa della cultura accessibile a Roma. Il progetto GirovagArte, nato nel 2018, prevede infatti una serie di visite guidate dell’Associazione Handicap Noi e gli Altri.

È per questo che gli scatti di Samanta Sollima, in 42 ritratti di persone con disabilità in esposizione dal 15 settembre al 20 novembre al Museo di Roma in Trastevere, assumono un valore aggiunto di promozione della fruizione e dell’accessibilità dei luoghi della cultura e dell’arte della Capitale.

Con questa iniziativa, realizzata anche grazie al sostegno economico riconosciuto dall’Otto per mille della Chiesa Valdese, l’Associazione ha voluto intessere connessioni tra periferia e centro, usando l’arte come medium e affidando alla bellezza il compito di abbattere le barriere invisibili che determinano dinamiche di emarginazione ed esclusione sociale.

Le info sui biglietti e l’accesso

GirovAgarte. Fotografie di Samanta Sollima è in esposizione presso il Museo di Roma in Trastevere in Piazza Sant’Egidio 1/b. L’apertura al pubblico, dal 15 settembre al 20 novembre 2022, è prevista dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con il lunedì come giorno di chiusura.

Il prezzo del biglietto, in concomitanza con la mostra “Anni interessanti” fino al 16 ottobre è di 9.50 € intero e 8.50 € ridotto per i non residenti (8.50 € intero e 7.50 € ridotto per i residenti a Roma Capitale e nell’area metropolitana).

Dopo il 16 ottobre 2022, il costo del biglietto è di € 6.00 intero e € 5.00 ridotto per i non residenti, € 5.00 intero e € 4.00 ridotto per i residenti a Roma Capitale e nell’area metropolitana.

Photo Credits: Samanta Sollima via HF4