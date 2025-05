La 108esima edizione del Giro d’Italia si conclude, per la settima volta nella sua storia, e per il terzo anno consecutivo, a Roma

Dai primi di maggio è iniziata la centottesima edizione del giro d’Italia e dopo tre settimane di intense competizioni e oltre 3.400 chilometri, l’ultima tappa del percorso avrà luogo a Roma per la settima volta nella storia del ciclismo e il terzo anno consecutivo. Per questa occasione si prevedono molti turisti e romani che assisteranno all’evento che quest’anno è dedicato a Papa Francesco. L’organizzazione ha voluto celebrare la figura del pontefice e il suo messaggio di pace e speranza nell’anno del Giubileo.

Giro d’Italia 2025 a Roma: le tappe romane

Roma accoglierà il Giro d’Italia 2025 e al Circo Massimo sarà incoronato il successore di Tadej Pogačar, vincitore della scorsa edizione davanti al colombiano Daniel Martínez e al britannico Geraint Thomas.

La tappa romana è suddivisa in due parti: la partenza è a Roma-EUR per poi proseguire verso lo Stato Vaticano fino a Via Mariana nei Giardini Vaticani. Si tratta di un passaggio simbolico voluto dal pontefice Francesco, scomparso poco fa.

A seguire i ciclisti raggiungeranno Ostia passando per il litorale, per poi tornare in città e affrontare il circuito finale di 8 giri da 9,5 km ciascuno, con un percorso che tende ad esaltare Roma attraverso l’emozione dello sport. Il tracciato è caratterizzato da strade cittadine, lunghi rettilinei, curve tecniche, brevi ondulazioni e sanpietrini.

Family ride

Il 1° giugno, inoltre, torna anche la Family Ride, la pedalata gratuita per adulti e bambini lungo le strade del centro di Roma. Il villaggio rosa Giroland sarà allestito a Piazza del Popolo dove si potrà assistere allo spettacolo della Carovana del Giro. Non mancherà l’allegria, intrattenimento e tanti altri appuntamenti per i turisti, romani e visitatori.

La città eterna continua a realizzare eventi di un certo livello, celebrando la cultura, l’ambiente, l’istruzione e lo sport.

FOTO: SHUTTERSTOCK