Domenica 1° giugno 2025, Roma è il teatro del gran finale del Giro d’Italia numero 108. L’ultima tappa, la tradizionale passerella nella Città Eterna, concluderà tre settimane di grande ciclismo con l’arrivo al Circo Massimo, dove si attende il trionfo del britannico Simon Yates, già matematicamente vincitore dalla penultima frazione.

A che ora arriva il Giro d’Italia oggi a Roma?

Partenza simbolica : ore 13:00 dai Giardini Vaticani , in omaggio a Papa Francesco , scomparso lo scorso aprile.

: ore dai , in omaggio a , scomparso lo scorso aprile. Partenza ufficiale : ore 15:05 da Viale delle Terme di Caracalla

: ore da Arrivo previsto: intorno alle ore 17:15 al Circo Massimo, dopo 143 km di percorso cittadino, completamente pianeggiante

Il tracciato prevede un primo tratto verso Ostia e poi il rientro nella Capitale, con 8 giri di un circuito tecnico da 9,5 km tra pavé, curve strette e lunghi rettilinei.

Dove passa la corsa e come seguirla

Il percorso attraversa luoghi iconici di Roma, come via dei Fori Imperiali, Piazza Venezia, San Pietro, lungotevere, Colosseo, Circo Massimo e molti altri. Il passaggio del gruppo sarà preceduto dalla Carovana del Giro e seguito da migliaia di spettatori lungo le transenne.

Per chi vuole seguire la corsa da casa, la diretta TV sarà garantita da:

RaiSport HD (dalle 13:15)

(dalle 13:15) Rai 2 (dalle 15:00)

(dalle 15:00) Eurosport 1 (dalle 13:15)

In streaming gratuito su:

RaiPlay

Discovery+ (per abbonati)

I favoriti per l’arrivo in volata

Con la classifica generale ormai decisa, oggi sarà il giorno dei velocisti. Il favorito principale è il danese Mads Pedersen (Lidl-Trek), già vincitore di quattro tappe in questo Giro, ma ci si aspetta battaglia anche da corridori come Jonathan Milan, Kaden Groves e Tim Merlier, rimasti freschi per questo appuntamento finale.

Viabilità e info utili per chi è a Roma

Il passaggio del Giro comporta ampie modifiche alla mobilità cittadina, con strade chiuse e deviazioni a partire dalla mattina. Sono coinvolte le aree di:

Centro storico

San Pietro

Ostia

Eur

Circo Massimo

Coinvolte oltre 60 linee di trasporto pubblico tra bus e tram, con numerose sospensioni temporanee e percorsi modificati.

Per aggiornamenti in tempo reale:

👉 romamobilita.it