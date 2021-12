Al Teatro Furio Camillo si chiude il 2021 a passi di danza con “giovani creativi”

#giovanicreativi: l’associazione culturale InScena presenta un doppio appuntamento al Teatro Furio Camillo per chiudere il 2021 a passo di danza.

Il 2021 si chiude a passo di danza con #giovanicreativi, il doppio appuntamento della rassegna organizzata dall’Associazione Culturale InScena al Teatro Furio Camillo di Roma, per esplorare nuovi linguaggi comunicativi grazie ad un incontro speciale dedicato ai giovani coreografi.

LEGGI ANCHE: — Eventi di Capodanno 2021/2022: i Ristoranti Roma dove festeggiare il nuovo anno

“Giovani Creativi” è il doppio appuntamento dell’Associazione Culturale InScena al Teatro Furio Camillo, per chiudere l’anno 2021 a passo di danza, con la possibilità di esplorare nuovi linguaggi comunicativi grazie ad un appuntamento dedicato ai giovani coreografi. Photo Credits: Inscena via HF4

#giovanicreativi: il doppio appuntamento al Teatro Furio Camillo

La seconda edizione della rassegna #giovanicreativi si terrà martedì 28 dicembre alle 20.30 e poi mercoledì 29 dicembre alle ore 18.00 e alle 20.30 presso il Teatro Furio Camillo, in via Camilla 44, a Roma.

Si tratta di un appuntamento imperdibile per chiudere il 2021 a passo di danza. Un incontro rivolto ai giovani coreografi e alle loro idee, dove la parola ‘giovani’ non indica l’età anagrafica ma l’esperienza nel ruolo di coreografo.

L’appuntamento di InScena dedicato ai giovani coreografi

La rassegna, diretta da Patrizia Salvatori ed organizzata dall’Associazione Culturale InScena, mira ad unire le voci dei nuovi creativi con quelle di artisti già strutturati. Un’opera di amore e tenacia, la ricerca dell’espressività tramite la danza.

Tra gli altri, nelle due serate dedicate a #giovanicreativi, saranno presentati i progetti coreografici di Irene Camilli, Monica Castorina, Maria Olga Palliani, Diletta Nannicini.

Ma gli incontri di #giovanicreativi non terminano certo a Roma con il doppio appuntamento previsto per la fine del 2021: nel corso del prossimo anno sono già state programmate una serie di attività periodiche e di manifestazioni volte a diffondere i nuovi linguaggi comunicativi della danza in tutte le sue forme ed espressioni.

Photo Credits: Inscena via HF4