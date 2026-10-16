Il 15 novembre torna il Giorno di Bacco a Palombara Sabina: vini da gustare e sapori tipici tra le mura di un suggestivo castello medievale.

Un castello medievale, il profumo dei sapori tipici e il piacere di ritrovarsi davanti a un calice: a Palombara Sabina torna il Giorno di Bacco. Il 15 novembre il vino diventa il filo conduttore di un appuntamento che invita a concedersi una pausa e a farsi guidare dal gusto. Una giornata da non perdere assolutamente per chi ama le degustazioni e cerca un’occasione speciale da vivere tra le atmosfere del castello medievale e le specialità del territorio.

Vini e sapori della Sabina al Castello Savelli: a Palombara Sabina torna Il Giorno di Bacco

L’appuntamento è per domenica 15 novembre 2026 al Castello Savelli, per la 22ª edizione organizzata dall’associazione Idee e Valori. Nella foresteria, produttori e sommelier accompagnano gli assaggi di vini del Lazio e del Centro Italia, con etichette dei Monti Lucretili, raccontando il lavoro dalla vendemmia al calice.

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Alla Locanda di Bacco trovano spazio le ricette sabine, valorizzate dall’olio extravergine offerto dal Consorzio Sabina DOP. Da provare le pizze fritte palombaresi, con sale o zucchero. Previsti assaggi d’olio con La Palombella e degustazioni curate da Slow Food Sabina.

Il percorso continua tra musica dal vivo nel giardino pensile, mercatini e aziende agricole presenti con Coldiretti. Gli artigiani mostrano lavorazioni tradizionali di vetro, cuoio, legno e saponi, mentre la Pro Loco racconta il centro storico.

Le visite guidate degli Amici del Castello permettono di conoscere gli ambienti della fortezza, salire sulla torre e scoprire il Museo Archeologico. L’ingresso alla manifestazione è libero; per degustare è prevista un’offerta, che comprende sacchetta e calice.

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