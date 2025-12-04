Quando tornano ad allungarsi le giornate? L’inverno non è ancora arrivato ma il momento in cui succederà è molto preciso. Ecco qual è.

Ormai siamo pienamente entrati nel mese di dicembre e, pertanto, ci ritroviamo in un periodo dell’anno nel quale ci sembra che le giornate corrano via di fretta e la luce del solo scompaia in men che non si dica lasciando spazio al buio delle lunghe serate invernali. La verità, però, è che il solstizio d’inverno non è ancora arrivato e che il calendario sa già qual è il momento preciso nel quale il ciclo si invertirà e la durata delle ore di luce riprenderà lentamente a crescere preparandoci per una nuova estate. Ma quando sarà questo momento nel quale le giornate tornano ad allungarsi?

Quando le giornate tornano ad allungarsi?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il solstizio d’inverno cade quasi ogni anno il 21 dicembre, giorno in cui il Sole raggiunge il punto più basso del suo percorso. E sarà così anche nel 2025. Anche se segna l’inizio ufficiale della stagione fredda, è questa la giornata più breve dell’anno, un fenomeno dovuto all’inclinazione dell’asse terrestre rispetto all’orbita solare.

Da questo momento si entra ufficialmente nell’inverno astronomico — distinto da quello meteorologico, che inizia il 1° dicembre — e si assiste alla progressiva inversione della durata del giorno.

E qui arrivano le buone notizie: dal momento del solstizio in poi la situazione cambia. Già dal 21 dicembre si cominciano a recuperare minuti di luce ogni giorno, con il Sole che sorge un po’ prima e tramonta un po’ più tardi con il passare delle settimane: è un processo graduale, quasi impercettibile all’inizio, ma già entro fine anno si può guadagnare circa un minuto di luce.

Da questo punto in avanti, il percorso continua fino al solstizio d’estate, quando si raggiunge la massima durata della giornata.

Photo Credits: Shutterstock