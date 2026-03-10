Il 21 e 22 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, il grande appuntamento dedicato alla scoperta del patrimonio culturale italiano promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano.

Per un intero weekend centinaia di luoghi solitamente chiusi al pubblico apriranno eccezionalmente le porte grazie all’impegno dei volontari FAI. A Roma sarà possibile visitare palazzi storici, sedi istituzionali, ville rinascimentali e accademie internazionali. Ecco alcuni dei siti più interessanti.

Reale Accademia di Spagna

Reale Accademia di Spagna

Tra le aperture più suggestive di questa edizione c’è la Reale Accademia di Spagna, ospitata nell’ex convento di San Pietro in Montorio, sul colle del Gianicolo, da cui si gode una delle viste più spettacolari sulla città.

Fondata nel 1873 e trasferita qui nel 1881 dopo il restauro dell’architetto Alejandro del Herrero y Herreros, l’Accademia sorge in un complesso che in passato ospitava un monastero francescano ricostruito per volontà di Papa Sisto IV con il sostegno dei sovrani spagnoli Ferdinando II d’Aragona e Isabella I di Castiglia.

Durante le Giornate FAI sarà possibile visitare il chiostro decorato dal ciclo pittorico dedicato alla vita di San Francesco realizzato da Niccolò Circignani, detto il Pomarancio, e accedere eccezionalmente alla cripta del celebre Tempietto del Bramante, capolavoro rinascimentale progettato da Donato Bramante nel 1502.

All’interno della cripta sarà inoltre possibile vedere l’installazione “Pozzo-Specchio” di Michelangelo Pistoletto. Il percorso si conclude sulla terrazza panoramica dell’Accademia.

🕘 Sabato e domenica 10:00–17:00

⏱ Durata visita: circa 55 minuti

♿ Parzialmente accessibile

Ministero dell’Istruzione e del Merito

Ministero dell’Istruzione e del Merito

Nel cuore di Trastevere, il monumentale palazzo progettato dall’architetto Cesare Bazzani aprirà eccezionalmente al pubblico.

La costruzione iniziò nel 1916 e si concluse nel 1927: l’edificio fu concepito come sede centrale dell’amministrazione scolastica italiana. Il complesso è organizzato attorno a cinque cortili interni e presenta una facciata ricca di simboli dedicati alla cultura e al sapere, con statue allegoriche di Scienza, Arte e Filosofia.

Durante la visita sarà possibile scoprire ambienti solitamente non accessibili: il vestibolo monumentale, il Cortile d’Onore, gli scaloni imperiali e la Biblioteca Luigi De Gregori, oltre al Salone dei Ministri e ad alcune sale decorate con affreschi e allegorie dedicate alla conoscenza.

🕘 Sabato e domenica 09:30–17:30

⏱ Durata visita: circa 60 minuti

📄 Documento richiesto all’ingresso

♿ Luogo accessibile

Palazzo della Cancelleria

Palazzo della Cancelleria

Tra i più eleganti palazzi rinascimentali della capitale, fu costruito alla fine del Quattrocento per il cardinale Raffaele Riario. Nel corso dei secoli divenne la residenza dei Vice-Cancellieri della Chiesa e ospitò figure illustri come Alessandro Farnese.

Durante le Giornate FAI si potranno visitare i grandi saloni affrescati, tra cui il celebre Salone dei Cento Giorni decorato da Giorgio Vasari, e la Cappella del Pallio realizzata da Francesco Salviati.

🕘 21–22 marzo 10:00–18:00

⏱ Durata visita: circa 60 minuti

Palazzo Corrodi

Palazzo Corrodi

Costruito tra il 1903 e il 1906 per il pittore Hermann Corrodi, il palazzo nacque come spazio dedicato agli atelier artistici. Nel tempo è diventato un importante centro culturale frequentato da artisti e intellettuali, tra cui Giulio Aristide Sartorio e lo scultore Hendrik Christian Andersen.

Qui ebbe anche lo studio il poeta romano Trilussa e furono realizzati i primi studi radiofonici della Unione Radiofonica Italiana, antesignana della RAI.

🕘 21–22 marzo 10:00–18:00

🔒 Apertura riservata agli iscritti FAI

Suprema Corte di Cassazione – “Il Palazzaccio”

Palazzo di Giustizia (Roma)

Il monumentale Palazzo di Giustizia, progettato da Guglielmo Calderini, fu voluto dal ministro Giuseppe Zanardelli come simbolo della nuova Italia unita.

Durante l’apertura FAI sarà possibile attraversare scaloni monumentali e corridoi storici, visitare le sale delle udienze e accedere eccezionalmente allo studio del Primo Presidente della Cassazione, dove è conservata la storica toga d’ermellino. Il percorso include anche l’Aula Magna affrescata dal pittore Cesare Maccari.

🕘 21 marzo 10:00–18:00 | 22 marzo 10:00–17:00

⏱ Durata visita: circa 90 minuti

Villa Spada – Ambasciata d’Irlanda

Villa Spada

Edificata nel 1639, la villa fu al centro di uno dei momenti cruciali della storia risorgimentale: durante la Repubblica Romana del 1849 fu il quartier generale di Giuseppe Garibaldi.

Dal 1946 è sede dell’Ambasciata d’Irlanda in Italia. La visita permetterà di scoprire i giardini, gli aranceti e alcune sale di rappresentanza.

🕘 Sabato 21 marzo 09:30–13:00

🔒 Riservato agli iscritti FAI con prenotazione

Villa Lante al Gianicolo

Villa Lante al Gianicolo

Progettata tra il 1518 e il 1525 da Giulio Romano per Baldassarre Turini, la villa è uno dei gioielli del Rinascimento romano.

Nel corso dei secoli fu dimora di artisti e intellettuali e nel Novecento divenne un salotto culturale frequentato da studiosi europei. Oggi ospita l’Institutum Romanum Finlandiae.

Durante la visita sarà possibile ammirare la loggia con vista panoramica sulla città, la biblioteca dell’istituto, il salone con affreschi cinquecenteschi e il giardino storico.

🕘 Sabato 21 marzo 10:00–18:00

🔒 Riservato agli iscritti FAI

⏱ Durata visita: circa 50 minuti

Le Giornate FAI sono anche un’importante occasione di raccolta fondi: partecipare alle visite con una donazione significa sostenere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Programma completo dei luoghi aperti in provincia di Roma disponibile al seguente link

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/i-luoghi-aperti/?provincia=ROMA