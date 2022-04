Giornata Mondiale della Terra 2022, progetto educativo gratuito “Magicamente Plastica”

Sul canale Youtube di Magicamente Plastica sono disponibili le 8 puntate della nuova serie web dedicata alla sensibilizzazione sul riciclo della plastica promosse da CoRePla (il […]

Sul canale Youtube di Magicamente Plastica sono disponibili le 8 puntate della nuova serie web dedicata alla sensibilizzazione sul riciclo della plastica promosse da CoRePla (il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica).

All’interno del Laboratorio Magico della Plastica i due scienziati Paul Polimero e Leo Molecola, affiancati da Mr.Plastic e dalla direttrice del laboratorio Polly Ester, si cimentano in divertenti e magici esperimenti per insegnare tutte le regole del riciclo e per salvare il Pianeta dall’inquinamento.

Tra macchinari in fase di sperimentazione, provette, esplosioni, i Professori spiegano ai bambini, ma anche agli adulti, che l’unico segreto per un futuro migliore è saper riciclare correttamente la plastica, per trasformare i rifiuti in preziose risorse.

I protagonisti del Laboratorio Magico spiegano cosa sono gli imballaggi in plastica, come riconoscerli e tutti i segreti per imparare a fare la raccolta differenziata correttamente e dare così nuova vita ai rifiuti. Svelano tutte le fasi del processo di trasformazione dei rifiuti in plastica in nuovi oggetti senza utilizzare nuove materie prime. Insegnano i comportamenti da adottare per evitare di disperdere la plastica nell’ambiente e salvare così la Terra dall’inquinamento.

Al termine di ogni puntata gli Scienziati lanciano una divertentissima sfida in cui i bambini sono chiamati ad agire in prima persona per salvare il Pianeta.

La magia per insegnare

ll successo del format è da ricercare nel fatto che “i bambini si ricordano ciò che per loro è emozionante” spiega Simone Angelini, ideatore del format di edutainment. “Noi utilizziamo lo stupore e il divertimento al servizio dell’insegnamento. Dire loro che da 7 bottiglie di plastica si può ricavare una maglietta è estremamente diverso dal mettere le 7 bottiglie dentro un macchinario da cui poi appare una maglietta in modo magico. Il concetto è lo stesso, ma nel secondo modo se lo ricorderanno a lungo perchè si crea un legame emotivo con il contenuto”.

Il successo di Cinecittà World

Dopo il 4 anni di successi ed ovazioni nel Teatro1 di Cinecittà World, a Roma, ed il tour in Italia con uno spettacolo live apprezzato da moltissime scuole primarie e secondarie, Magicamente Plastica approda anche sul web per far divertire bambini e adulti. CoRePla ha deciso di replicare il format anche online, per continuare a orientare l’attenzione su un tema così centrale ai giorni d’oggi come quello del riciclo della plastica.

La nuova stagione a Cinecittà World

Per chi cerca un’esperienza più coinvolgente e indimenticabile è possibile vedere dal vivo lo spettacolo educativo “Magicamente Plastica” a Cinecittà World con i nuovi percorsi didattici della stagione 2022.

Tutti pronti per questo viaggio nel Laboratorio Magico della Plastica? Diamo il via agli esperimenti!

Vi aspettiamo con Magicamente Plastica Show su YouTube Kids.

YouTube https://www.youtube.com/c/magicamenteplasticashow

Facebook https://www.facebook.com/MagicamentePlastica

Instagram https://www.instagram.com/magicamenteplastica