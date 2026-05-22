Il 24 maggio torna nel Lazio la Giornata nazionale delle dimore storiche, che apre al pubblico ville, castelli, palazzi e residenze.

Il 24 maggio torna nel Lazio la Giornata nazionale delle dimore storiche, un appuntamento che apre al pubblico ville, castelli, palazzi e residenze spesso poco accessibili o normalmente chiuse. Una domenica per attraversare la regione seguendo il filo della bellezza nascosta, tra cortili nobiliari, giardini, architetture private e luoghi che custodiscono secoli di storia.

Giornata Nazionale delle Dimore Storiche: il 24 maggio oltre 40 luoghi aperti gratis in tutto il Lazio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Domenica 24 maggio 2026 la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche porta nel Lazio oltre 40 aperture gratuite tra Roma e le province di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane e quest’anno ha come tema “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso”: un invito a guardare questi edifici non solo come scenari di pregio, ma come parte di una memoria collettiva da tutelare e trasmettere.

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Il programma compone una sorta di museo diffuso: nel Viterbese spiccano il Castello e i Giardini Ruspoli di Vignanello e la Rocca Farnese di Ischia di Castro; nel Reatino castelli e residenze come il Castello Malvezzi Campeggi di Orvinio e la Torre Orsini di Stimigliano; nel Frusinate il Castello di Fumone e il Castello Teofilatto di Torre Cajetani; in provincia di Latina I Torrioni di Terracina e Palazzo Gabrielli del Gallo di Prossedi.

A Roma e dintorni l’elenco è particolarmente ricco: Palazzo Torlonia, Palazzo Taverna, Palazzo Sforza Cesarini, Palazzo Brancaccio, la Tenuta di Pietra Porzia a Frascati, Villa del Cardinale a Rocca di Papa e il Castello Odescalchi di Bracciano. Tra le novità più importanti c’è Villa Lubin, sede del CNEL nel verde di Villa Borghese, che apre per la prima volta nell’ambito della manifestazione.

Altra novità è la presenza, in alcune dimore laziali, dei volontari del Touring Club Italiano, chiamati ad accompagnare i visitatori nella scoperta della storia e delle particolarità dei luoghi. L’ingresso è gratuito, con informazioni e prenotazioni sui siti ADSI e Dimore Storiche Italiane.

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