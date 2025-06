Gino Cicchettin interviene Rino Gaetano Day al Parco Arena di Montesacro con un messaggio per la figlia Giulia

Il 2 giugno 2025 si è tenuto il Rino Gaetano day per la prima volta all’interno dell’area di Rino Gaetano, parco Arena di Montesacro. All’evento era presente anche Gino Cecchettin che ha rilanciato il messaggio che anima la Fondazione nata in memoria della figlia uccisa: promuovere una cultura della prevenzione.

Rino Gaetano Day, il messaggio di Gino Cecchettin

“Ci sono riuscito per amore, perché ho scoperto che l’amore può vincere sulla rabbia, sull’odio e sulla vendetta. L’ho fatto per l’amore di mia figlia e di Elena e Davide che sono ancora con me – ha affermato Gino Cecchettin durante l’intervento al Rino Gaetano Day – Non è l’inasprimento delle pene che cambia le cose, ma la capacità di educare al rispetto e ai sentimenti”.

Il messaggio del padre di Giulia Cecchettin, uccisa dal suo ex fidanzato, vuole richiamare l’attenzione di tanti genitori e i ragazzi che, come ha spiegato Gino, hanno bisogno di strumenti per vivere senza cadere nell’errore. “E la musica può aiutarci, se usiamo le parole giuste – ha aggiunto – Giulia amava Sfioravano le viole”.

Presente anche il sindaco Roberto Gualtieri

Anche il primo cittadino di Roma, Roberto Gualtieri, era presente all’evento, ed ha tenuto a sottolineare e a celebrare l’impegno che Gino Cecchettin sta portando avanti per sua figlia e per tutte le vittime di femminicidi.

“Sta facendo un lavoro straordinario, la sua Fondazione è un presidio fondamentale in questa svolta culturale che dobbiamo imprimere. La violenza di genere si combatte prima di tutto scardinando la cultura della sopraffazione” Ha affermato.

Rino Gaetano Day

Rino Gaetano Day è giunto alla sua XV edizione ed è una manifestazione in cui la musica fa da padrone, in ricordo dell’artista precursore di temi importanti come la disuguaglianza e del rispetto che oggi sono ancora attuali.

Per la prima volta, il riconoscimento sarà conferito alla Fondazione Giulia Cecchettin di Gino Cecchettin da Alessandro Gaetano, promotore del premio.

