Ginnastica all’aperto a Roma: dove e come prenotare le lezioni

Se da un lato con l’arrivo del caldo la voglia di chiudersi in palestra tende a scemare, dall’altro è pressante la necessità di mettersi in forma per la prova costume.

Qual è la soluzione per proseguire il proprio allenamento fisico senza patire troppo l’afa? La risposta è semplice: la ginnastica all’aperto.

A Roma ci sono molte palestre che organizzano lezioni e corsi di allenamento nei parchi, e nelle principali ville della Città.

Lezioni gratuite di Yoga a Villa Pamphili

Da martedì 6 giugno a domenica 3 settembre 2023, da martedì a domenica dalle ore 19.00 alle ore 20.00 presso ViVi – Villa Pamphili.

Inoltre, ogni mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 19.00, ci sarà lo Yoga Bimbi a cura di Federico Insabato e EduYoga, mentre la fascia oraria dalle 19.00 alle 20.00 sarà dedicata al Tai Chi.

Martedì 21 giugno 2023, in occasione della Giornata Mondiale dello Yoga, la lezione sarà guidata dalle ore 18.00 alle ore 20.00 da Michela Maltoni e Federico Insabato, insegnanti di consolidata esperienza, e sarà accompagnata da Oscar Bonelli, musicista polistrumentista, celebrando con un lungo Shavasana musicale.

Da lunedì 14 a domenica 20 agosto 2023, la rassegna di yoga gratuita si interrompe per una pausa estiva.