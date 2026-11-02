Il 2 novembre, anniversario della nascita e della morte di Gigi Proietti, Roma lo ricorda con un viaggio tra i luoghi della sua vita e dei film.

Oggi è il 2 novembre, giorno nel quale ricorre sia il giorno della nascita che quello della morte di Gigi Proietti: a Roma diventa un’occasione per attraversare la Capitale seguendo le tracce di un artista che l’ha raccontata, interpretata e amata, tra quartieri popolari, strade del centro e luoghi diventati familiari grazie al cinema. Un itinerario fatto di ricordi, palcoscenici e set indimenticabili, per riscoprire Roma attraverso le tappe della vita e della straordinaria carriera dell’attore.

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Roma ricorda i luoghi della vita di Gigi Proietti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Gigi Proietti nacque il 2 novembre 1940 in via di Sant’Eligio, traversa di via Giulia. Dopo diversi traslochi, crebbe al Tufello, quartiere che oggi gli rende omaggio con un murale sulla facciata della casa in cui abitò.

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La passione per la recitazione sbocciò quasi per caso durante gli studi universitari: al Centro Teatro Ateneo mosse i primi passi sul palcoscenico. Il percorso può proseguire al Teatro Brancaccio, di cui assunse la direzione artistica nel 1978, formando giovani interpreti.

Proietti morì proprio il 2 novembre 2020, giorno del suo ottantesimo compleanno.

Per ritrovare Mandrake, protagonista di Febbre da cavallo, basta raggiungere piazza del Porto di Ripetta: davanti alla chiesa di San Girolamo degli Schiavoni fu girata l’esilarante scena del «Whisky maschio».

Il film passa anche da piazza d’Ara Coeli, dove si riunivano gli amici scommettitori, e piazza Margana, teatro delle peripezie di Er Pomata.

In La Tosca di Luigi Magni, invece, Proietti interpreta Cavaradossi: una delle sequenze è ambientata nella chiesa di Sant’Agnese in Agone, a piazza Navona.

E per Meo Patacca il viaggio continua davanti alla Basilica di Massenzio, nel Foro Romano. Un percorso a cielo aperto tra cinema e memoria, nel cuore di Roma.

Photo Credits: Shutterstock

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