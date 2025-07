Il Centrale del Foro Italico si è trasformato, per una notte, in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto. Dalle 23 all’1 di notte, Gigi D’Agostino ha regalato al pubblico romano un live set memorabile: due ore di pura adrenalina, nostalgia ed emozione, in un’atmosfera da sogno che ha letteralmente infiammato l’estate capitolina.

Il ritorno del ‘Capitano’ della musica elettronica italiana nella Capitale è stato all’altezza delle aspettative – anzi, le ha superate. L’evento, organizzato da Lux Eventi e Post Office, è stato molto più di un concerto: è stata un’esperienza sensoriale completa, in cui suono, luci, fuochi d’artificio e scenografie dinamiche hanno coinvolto ogni singolo spettatore.

Tra gli elementi più spettacolari della serata, impossibile non citare il palco rotante che, girando su sé stesso, ha permesso a Gigi di abbracciare simbolicamente tutto il pubblico, rendendo ogni punto del Centrale un luogo privilegiato.

Accompagnato da getti di fumo, esplosioni pirotecniche e giochi di luce, il ritmo incalzante delle sue hit storiche – da L’Amour Toujours a The Riddle, passando per Bla Bla Bla – è entrato letteralmente nel corpo delle persone, che non sono mai riuscite a stare ferme.

Il pubblico in delirio ha ballato senza sosta per tutta la durata del live: una vera festa collettiva che ha unito generazioni diverse, cresciute con le melodie inconfondibili del Maestro.

Dai nostalgici degli anni ’90 ai giovani adulti che hanno riscoperto il suo sound sulle piattaforme digitali, tutti erano lì, sotto le stelle di Roma, uniti dalla stessa vibrazione.

Alla fine del concerto, visibilmente emozionato, Gigi D’Agostino ha preso il microfono e ha ringraziato il suo pubblico: “Grazie! È stato meraviglioso. Bellissimo.”

Un evento che ha confermato, se mai ce ne fosse stato bisogno, che Gigi D’Agostino non è solo un DJ, ma un’icona capace di far vibrare cuori e corpi, ancora oggi, con la stessa forza di sempre.