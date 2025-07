Il 24 luglio 2025, Roma si prepara ad accogliere un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica dance: Gigi D’Agostino torna nella Capitale con un concerto straordinario allo Stadio Centrale del Foro Italico. Un ritorno attesissimo, che promette di trasformare una notte d’estate in un’esperienza sonora e visiva senza precedenti.

Organizzato da Lux Eventi e Post Office, il live si inserisce nel cartellone dei grandi eventi dell’estate romana e rappresenta una tappa unica, un vero e proprio omaggio al “Capitano” della musica elettronica italiana.

Gigi D’Agostino è molto più di un DJ: è un’icona che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica dance mondiale. Dai brani senza tempo come L’Amour Toujours, Bla Bla Bla e The Riddle, fino ai remix che hanno fatto il giro del globo, ogni sua performance è un viaggio tra emozioni, ritmo e nostalgia.

La serata del 24 luglio sarà il momento clou di una produzione imponente, con una line-up d’eccezione e un impianto audio/video di ultima generazione, progettato per accompagnare il pubblico in un crescendo di energia fino al live set del Maestro.

Post Office, chi è

Post Office è una realtà nata nel 2015 con l’obiettivo di creare eventi di aggregazione rivolti ai giovani professionisti, trasformando il classico aperitivo in un’esperienza dal forte valore relazionale e professionale. Ogni giovedì sera, in location sempre nuove ed esclusive, Post Office organizza serate in cui il networking si fonde con musica live, intrattenimento e condivisione, dando vita a una vera community: i Post Officer.

Presente oggi in sette grandi città italiane – Roma, Milano, Napoli, Verona, Firenze, Torino, Palermo – e anche a Madrid, Post Office si rivolge a un pubblico tra i 25 e i 40 anni, fatto di lavoratori dinamici, curiosi e connessi. Ogni evento è pensato nei minimi dettagli, portando sul palco una sintesi unica tra identità personale, spirito di squadra e visione comune. Non è solo un format, ma un ecosistema in continua evoluzione, dove la crescita personale e professionale si incontrano in modo autentico e informale.

Un evento che unisce generazioni

L’evento si preannuncia come una grande festa collettiva, capace di riunire generazioni cresciute con le sonorità inconfondibili di Gigi D’Agostino. Dai club degli anni ‘90 fino ai palchi internazionali, il suo stile ha attraversato il tempo mantenendo intatto il suo fascino.

Post Office celebra 10 anni di successi

Il concerto sarà anche l’occasione per festeggiare i 10 anni di Post Office, realtà che ha contribuito a ridefinire l’intrattenimento dal vivo in Italia, portando nei suoi format una visione innovativa e inclusiva. Un anniversario speciale, che verrà celebrato insieme al vero protagonista di ogni evento: il pubblico.

📅 Data: Mercoledì 24 luglio 2025

📍 Location: Stadio Centrale del Foro Italico, Roma

🎟️ Biglietti: Disponibili qui

Preparatevi a vivere una notte storica. Roma torna a ballare, guidata dal Capitano.

