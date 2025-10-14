Nel cuore di Roma c’è una serra ottocentesca trasformata in ristorante: tra piante e vetrate si mangia immersi nel verde di un ‘giardino segreto’.

Roma nasconde tantissimi angoli nei quali il tempo sembra fermarsi e non accelerare: tra questi c’è un giardino ‘segreto’ che – silenzioso e profumato – ha fatto sì che una serra ottocentesca si trasformasse in un accogliente locale pronto ad ospitare tutti coloro che vogliono godersi un pranzo o un semplice caffè lontano dal caos. La Città Eterna è custode di questo giardino che – tra vetrate, piante rigogliose e architetture barocche – svela un luogo tutto da scoprire.

Il ‘giardino segreto’ nel cuore di Roma: le Serre di Palazzo Barberini

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il ‘giardino segreto’ di Roma si trova appunto nei giardini di Palazzo Barberini, a pochi passi da via delle Quattro Fontane.

Si tratta di un luogo magico, nel quale una serra progettata da Francesco Azzurri alla fine dell’Ottocento è tornata a vivere grazie a un attento restauro che ne ha preservato l’anima originale. La struttura, in acciaio, vetro e muratura, è lunga 37 metri ed è illuminata da colonne in ghisa e da una fontana centrale che riflette la luce tra le piante. Oggi ospita Le Serre Barberini, un locale che unisce il gusto contemporaneo all’atmosfera elegante di un caffè d’altri tempi.

Tra gli aromi del caffè e i profumi del giardino, dalle grandi vetrate si intravedono il labirinto verde e la stele egizia di Amon-Ra proveniente dal tempio di Iside. Una vera e propria oasi di pace e tranquillità immersa nella natura, là dove la città sembra essere solo un lontano ricordo e a dominare i nostri sensi è ormai la pace e la serenità. L’ideale per una pausa dallo stress della vita urbana, senza muoversi di un passo da Roma ma – anzi – scoprendone il suo più bel ‘giardino segreto’.

Photo Credits: Shutterstock