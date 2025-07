Visitare il giardino segreto del Fontanone è un’esperienza indimenticabile. Oltre alla bellezza del luogo, si ha la possibilità di scoprire un pezzo di storia di Roma, lontano dai circuiti turistici più battuti.

Chiunque abbia ammirato la maestosità del Fontanone del Gianicolo, non può immaginare che proprio alle sue spalle si nasconda un vero e proprio giardino segreto (Via Garibaldi 30), un’oasi verde che offre una prospettiva unica sulla città eterna.

Un tempo faceva parte dell’Orto Botanico di Roma, il giardino risale al XVII secolo. Situato su una collina artificiale, offre una vista panoramica mozzafiato sulla città.

Qui, tra colonne, capitelli e antiche iscrizioni, si respira un’atmosfera unica, un connubio perfetto tra natura e storia.

Passeggiando tra gli alberi secolari e le aiuole fiorite, si possono ammirare reperti archeologici, come la fontana a ninfeo con i simboli araldici di Paolo V, o le iscrizioni murarie che raccontano la storia dell’acquedotto e delle famiglie nobili che hanno abitato la zona.

Il giardino segreto dietro al Fontanone del Gianicolo: come visitarlo

Questo angolo di paradiso, accessibile solo su prenotazione, è un gioiello nascosto che merita di essere scoperto.

In occasione del Giubileo, sabato 19 luglio 2025 è prevista un’Apertura Speciale del Fontanone dell’Acqua Paola e del giardino retrostante, dalle ore 9.30 alle 13.30 (ultimo ingresso alle 13.00). I visitatori saranno accolti da guide esperte che, in italiano e in inglese, offriranno brevi approfondimenti e pillole di storia per scoprire curiosità e dettagli di questo suggestivo sito. L’ingresso è consentito da via Garibaldi 30, fino a un massimo di 25 persone contemporaneamente. L’iniziativa, organizzata dalla Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, prevede la visita gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso secondo tariffazione vigente. L’accesso è gratuito per i possessori della MIC card.

