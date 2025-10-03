Visitare il giardino segreto del Fontanone è un’esperienza indimenticabile. Oltre alla bellezza del luogo, si ha la possibilità di scoprire un pezzo di storia di Roma, lontano dai circuiti turistici più battuti.

Chiunque abbia ammirato la maestosità del Fontanone del Gianicolo, non può immaginare che proprio alle sue spalle si nasconda un vero e proprio giardino segreto (Via Garibaldi 30), un’oasi verde che offre una prospettiva unica sulla città eterna.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

Un tempo faceva parte dell’Orto Botanico di Roma, il giardino risale al XVII secolo. Situato su una collina artificiale, offre una vista panoramica mozzafiato sulla città.

Qui, tra colonne, capitelli e antiche iscrizioni, si respira un’atmosfera unica, un connubio perfetto tra natura e storia.

Passeggiando tra gli alberi secolari e le aiuole fiorite, si possono ammirare reperti archeologici, come la fontana a ninfeo con i simboli araldici di Paolo V, o le iscrizioni murarie che raccontano la storia dell’acquedotto e delle famiglie nobili che hanno abitato la zona.

L’acqua a Roma: il Fontanone dell’Acqua Paola protagonista del Giubileo 2025 – Evento 18 Ottobre

In occasione del Giubileo, la Sovrintendenza Capitolina, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, apre eccezionalmente al pubblico il Fontanone dell’Acqua Paola, con una speciale giornata dedicata a uno dei simboli più suggestivi del rapporto tra Roma e l’acqua.

L’evento, intitolato “L’acqua a Roma. Fontanone dell’Acqua Paola – Viaggi nel passato”, si svolgerà sabato 18 Ottobre 2025 presso il celebre monumento del Gianicolo, con ingresso da via Garibaldi, 30.

Un viaggio tra storia e meraviglia

Dalle 9.30 alle 13.30 – con ultimo ingresso alle ore 13.00 – i visitatori saranno accolti da guide esperte che, in italiano e in inglese, offriranno brevi approfondimenti storici dedicati non solo al maestoso Fontanone ma anche al giardino retrostante, spesso meno conosciuto ma ricco di fascino.

L’iniziativa vuole essere un vero e proprio viaggio nel passato, alla scoperta della grande tradizione idraulica e artistica della Capitale, attraverso uno dei suoi luoghi simbolo.

Informazioni pratiche

Ingresso : consentito fino al raggiungimento della capienza massima di 25 persone contemporaneamente .

: consentito fino al raggiungimento della capienza massima di . Biglietti : la visita è gratuita, ma è previsto il pagamento del biglietto d’ingresso secondo la tariffazione vigente; ingresso gratuito per i possessori della MIC card .

: la visita è gratuita, ma è previsto il pagamento del biglietto d’ingresso secondo la tariffazione vigente; ingresso gratuito per i possessori della . Durata complessiva : 4 ore.

: 4 ore. Info: https://www.sovraintendenzaroma.it/content/lacqua-roma-fontanone-dellacqua-paola-6

Il Fontanone: simbolo barocco di Roma

Voluto da papa Paolo V Borghese nel 1612 per celebrare il ripristino dell’antico acquedotto Traiano, il Fontanone dell’Acqua Paola è uno dei più celebri esempi di architettura barocca romana. La sua imponenza domina il Gianicolo, offrendo una spettacolare veduta sulla città e ricordando la centralità dell’acqua come elemento identitario di Roma nei secoli.

Questa apertura speciale del Giubileo 2025 offre quindi l’occasione unica di ammirare il monumento in una veste insolita e di riscoprirne la storia attraverso il racconto di professionisti del patrimonio culturale.

Leggi anche: — Palazzo Koch, un gioiello nascosto nel cuore di Roma visitabile gratuitamente