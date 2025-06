Il Giardino di Ninfa è un autentico gioiello. L’estate 2025, con le sue aperture serali tematiche, offre un’occasione speciale per godere dell’arte paesaggistica e della storia immersi in atmosfere da favola. Prenota in anticipo e lasciati incantare dalla magia di questo luogo senza tempo.

Il Giardino di Ninfa, situato nel comune di Cisterna di Latina (LT), è uno dei tesori paesaggistici del Lazio ed è aperto al pubblico anche per l’estate 2025. Ecco tutto quello che serve sapere per programmare la visita.

L’incessante scorrere delle acque della risorgiva Ninfa crea microclimi ideali anche durante l’estate, regalando un’oasi di frescura e bellezza .

Nato sulle rovine dell’antica città medievale di Ninfa, il giardino è considerato uno dei più suggestivi al mondo, noto come “il giardino più romantico del mondo” .

Con oltre 1 300 specie botaniche che convivono armoniosamente tra castagni, glicini, piante acquatiche e fiori primaverili, offre scenari sempre nuovi.

Nei mesi estivi, il Giardino è aperto a Giugno, Luglio e Agosto.

Nel mese di Giugno– Prossime date: Sabato 28 Giugno 2025, Domenica 29 Giugno 2025.

Luglio– Sabato 5 Luglio 2025, Domenica 6 Luglio 2025, Sabato 12 Luglio 2025, Domenica 13 Luglio 2025, Sabato 19 Luglio 2025, Domenica 20 Luglio 2025, Sabato 26 Luglio 2025, Domenica 27 Luglio 2025.

Agosto – Sabato 2 Agosto 2025, Domenica 3 Agosto 2025, Sabato 9 Agosto 2025, Domenica 10 Agosto 2025, Venerdì 15 Agosto 2025, Sabato 16 Agosto 2025, Domenica 17 Agosto 2025, Sabato 23 Agosto 2025, Domenica 24 Agosto 2025, Sabato 30 Agosto 2025, Domenica 31 Agosto 2025.

Fine stagione

Nel mese di settembre il Giardino di Ninfa sarà aperto Sabato 6 Settembre 2025, Domenica 7 Settembre 2025, Sabato 13 Settembre 2025, Domenica 14 Settembre 2025, Sabato 20 Settembre 2025, Domenica 21 Settembre 2025, Sabato 27 Settembre 2025, Domenica 28 Settembre 2025.

A Ottobre Sabato 4 Ottobre 2025, Domenica 5 Ottobre 2025, Sabato 11 Ottobre 2025, Domenica 12 Ottobre 2025, Sabato 18 Ottobre 2025, Domenica 19 Ottobre 2025, Sabato 25 Ottobre 2025, Domenica 26 Ottobre 2025.

Novembre, invece, ultimo mese di aperture, sarà possibile visitare il Giardino Sabato 1 Novembre 2025, Domenica 2 Novembre 2025, Sabato 8 Novembre 2025, Domenica 9 Novembre 2025.

Costo biglietti

Il costo dei biglietti varia a seconda del tipo di visita. Il prezzo più basso è di 15,75 euro se si vuole visitare solo il Giardino, si può arrivare ai 20 euro a persona se si decide di visitare anche le Rovine e la Flora.

Il Giardino di Ninfa è una straordinaria riserva naturale di 8 ettari, ai piedi dei Monti Lepini: al suo interno ci sono ben 1300 specie di piante, tra cui moltissime esotiche che Ada Wilbraham aveva portato qui dai suoi viaggi in giro per il mondo. A Ninfa c’è un clima speciale che nasce da un mix di elementi: la rupe di Norma che protegge a nord, il fiume che funge da regolatore termico, l’umidità tipica di una zona che è stata sempre paludosa. Tutto questo permette a piante come noci americani, aceri giapponesi, yucca (detti anche alberi della nebbia) di crescere da millenni rigogliosi ed indisturbati, accanto a specie tipicamente mediterranee come roseti, glicini, ortensie, bambù e magnolie. La biodiversità incredibile di questo luogo si esprime anche nella fauna: ci sono ben 152 specie di uccelli, tra rapaci, trampolieri e passeriformi e migliaia di insetti, fra cui soprattutto api e farfalle che ogni anno compiono un viaggio di migliaia di chilometri per godersi lo splendore di Ninfa.

Ogni stagione cambia l’aspetto del giardino.

