Il Giardino di Ninfa è un autentico gioiello. Prenota in anticipo e lasciati incantare dalla magia di questo luogo senza tempo.

Settembre è un mese unico per vivere la magia del Giardino di Ninfa, uno dei luoghi più suggestivi d’Italia, dichiarato Monumento Naturale della Regione Lazio. Con l’arrivo dell’autunno, i colori della natura si accendono di nuove sfumature e l’atmosfera diventa ancora più romantica e incantata.

Le visite sono possibili anche il prossimo fine settimana: un’occasione imperdibile per scoprire l’oasi naturalistica che sorge sui resti dell’antica città medievale di Ninfa, tra fiori, ruscelli e scorci fiabeschi.

Nel mese di settembre il Giardino di Ninfa sarà aperto: Sabato 13 Settembre 2025, Domenica 14 Settembre 2025, Sabato 20 Settembre 2025, Domenica 21 Settembre 2025, Sabato 27 Settembre 2025, Domenica 28 Settembre 2025.

Come prenotare

Le prenotazioni sono obbligatorie ed esclusivamente online sul sito ufficiale www.giardinodininfa.eu.

Attraverso la stessa piattaforma è possibile riservare anche la visita al Castello Caetani di Sermoneta e al Parco Pantanello, per un itinerario che unisce natura, arte e storia.

Servizi per i visitatori

Nell’area di accoglienza troverete un punto ristoro con prodotti tipici pontini, perfetto per una pausa gustosa dopo la passeggiata.

Per chi desidera pranzare sul posto, è consigliata la prenotazione al numero 351.5626270.

Non perdete l’occasione: il Giardino di Ninfa in settembre è un viaggio tra bellezza, silenzio e armonia che rimane nel cuore di chiunque lo visiti.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

Il Giardino di Ninfa, situato nel comune di Cisterna di Latina (LT), è uno dei tesori paesaggistici del Lazio. Ecco tutto quello che serve sapere per programmare la visita.

L’incessante scorrere delle acque della risorgiva Ninfa crea microclimi ideali anche durante l’estate, regalando un’oasi di frescura e bellezza .

Nato sulle rovine dell’antica città medievale di Ninfa, il giardino è considerato uno dei più suggestivi al mondo, noto come “il giardino più romantico del mondo” .

Con oltre 1 300 specie botaniche che convivono armoniosamente tra castagni, glicini, piante acquatiche e fiori primaverili, offre scenari sempre nuovi.

Giardino di Ninfa 2025: fine stagione

Nel mese di settembre il Giardino di Ninfa sarà aperto: Sabato 13 Settembre 2025, Domenica 14 Settembre 2025, Sabato 20 Settembre 2025, Domenica 21 Settembre 2025, Sabato 27 Settembre 2025, Domenica 28 Settembre 2025.

Leggi anche: — Nel cuore di Roma c’è un’oasi di pace: il giardino segreto aperto a tutti, ma che in pochi conoscono

A Ottobre Sabato 4 Ottobre 2025, Domenica 5 Ottobre 2025, Sabato 11 Ottobre 2025, Domenica 12 Ottobre 2025, Sabato 18 Ottobre 2025, Domenica 19 Ottobre 2025, Sabato 25 Ottobre 2025, Domenica 26 Ottobre 2025.

Novembre, invece, ultimo mese di aperture, sarà possibile visitare il Giardino Sabato 1 Novembre 2025, Domenica 2 Novembre 2025, Sabato 8 Novembre 2025, Domenica 9 Novembre 2025.

Costo biglietti

Il costo dei biglietti varia a seconda del tipo di visita. Il prezzo più basso è di 15,75 euro se si vuole visitare solo il Giardino, si può arrivare ai 20 euro a persona se si decide di visitare anche le Rovine e la Flora.

INFORMAZIONI

Il Giardino di Ninfa è una straordinaria riserva naturale di 8 ettari, ai piedi dei Monti Lepini: al suo interno ci sono ben 1300 specie di piante, tra cui moltissime esotiche che Ada Wilbraham aveva portato qui dai suoi viaggi in giro per il mondo. A Ninfa c’è un clima speciale che nasce da un mix di elementi: la rupe di Norma che protegge a nord, il fiume che funge da regolatore termico, l’umidità tipica di una zona che è stata sempre paludosa. Tutto questo permette a piante come noci americani, aceri giapponesi, yucca (detti anche alberi della nebbia) di crescere da millenni rigogliosi ed indisturbati, accanto a specie tipicamente mediterranee come roseti, glicini, ortensie, bambù e magnolie. La biodiversità incredibile di questo luogo si esprime anche nella fauna: ci sono ben 152 specie di uccelli, tra rapaci, trampolieri e passeriformi e migliaia di insetti, fra cui soprattutto api e farfalle che ogni anno compiono un viaggio di migliaia di chilometri per godersi lo splendore di Ninfa.

LEGGI ANCHE: — Roma, Giardino degli Aranci: ecco cosa si cela sotto quell’albero >>

Ogni stagione cambia l’aspetto del giardino.

FOTO: SHUTTERSTOCK