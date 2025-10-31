L’autunno mostra tutto il suo fascino e il Giardino di Ninfa diventa un luogo semplicemente magico. Le foglie si tingono di rosso, oro e rame, i ruscelli riflettono una luce più morbida, e ogni angolo di questo giardino incantato sembra raccontare una storia antica.

Considerato uno dei giardini più romantici del mondo e dichiarato Monumento Naturale della Regione Lazio, Ninfa regala in questa stagione un’esperienza senza tempo, perfetta per chi ama la natura, la fotografia e i paesaggi d’atmosfera.

Le visite proseguono anche nel mese di novembre, con aperture sabato 1, domenica 2, sabato 8 e domenica 9 novembre 2025 — le ultime occasioni dell’anno per ammirare questa meraviglia autunnale prima della chiusura stagionale.

Prenotare è semplice: basta collegarsi al sito ufficiale www.giardinodininfa.eu. Dalla stessa piattaforma è possibile riservare anche la visita al Castello Caetani di Sermoneta e al Parco Pantanello, per un itinerario che unisce arte, storia e natura.

Dopo la passeggiata, ci si può concedere una sosta nel punto ristoro con prodotti tipici pontini — il modo migliore per concludere una giornata tra colori, profumi e silenzi che solo l’autunno sa offrire.

Se non l’hai ancora fatto, questo è il momento perfetto per vivere l’incanto del Giardino di Ninfa: un luogo dove il tempo sembra fermarsi e l’autunno diventa poesia.