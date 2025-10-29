Visitare il giardino segreto del Fontanone è un’esperienza indimenticabile. Oltre alla bellezza del luogo, si ha la possibilità di scoprire un pezzo di storia di Roma, lontano dai circuiti turistici più battuti.

Un’occasione imperdibile per scoprire uno dei luoghi più affascinanti e simbolici di Roma.

Sabato 22 novembre 2025, il Fontanone dell’Acqua Paola al Gianicolo aprirà eccezionalmente al pubblico, insieme al piccolo giardino segreto che si cela alle sue spalle, accessibile dalla scalinata di via Garibaldi 30.

Chiunque abbia ammirato la maestosità del Fontanone non immagina che proprio dietro il monumento si trovi un’oasi verde dal fascino senza tempo. Questo giardino, risalente al XVII secolo e un tempo parte dell’Orto Botanico di Roma, si estende su una collina artificiale che regala una vista panoramica mozzafiato sulla città eterna.

Tra colonne, capitelli e antiche iscrizioni, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera sospesa tra storia e natura, dove ogni elemento racconta il legame millenario tra Roma e l’acqua. Passeggiando tra gli alberi secolari e le aiuole fiorite, si incontrano reperti archeologici di grande pregio, come la fontana a ninfeo con gli stemmi di papa Paolo V e iscrizioni che narrano la storia dell’acquedotto e delle nobili famiglie che abitarono il Gianicolo.

L’evento “L’acqua a Roma. Fontanone dell’Acqua Paola – Viaggi nel passato”

Promosso dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, l’appuntamento rientra nel calendario ufficiale degli eventi del Giubileo 2025.

Dalle 9.30 alle 13.30 (ultimo ingresso ore 13.00), guide esperte accompagneranno i visitatori in brevi percorsi di approfondimento storico, in italiano e in inglese, illustrando i segreti del Fontanone e del suo giardino retrostante. Sarà un vero e proprio viaggio nel passato, alla scoperta della straordinaria tradizione idraulica, artistica e simbolica di Roma.

Informazioni pratiche

Data: sabato 22 novembre 2025

sabato 22 novembre 2025 Orario: 9.30 – 13.30 (ultimo ingresso ore 13.00)

9.30 – 13.30 (ultimo ingresso ore 13.00) Ingresso: da Via Garibaldi 30

da Capienza: massimo 25 persone contemporaneamente

massimo 25 persone contemporaneamente Biglietti: ingresso gratuito; è previsto il pagamento del biglietto ordinario secondo tariffazione vigente . Accesso gratuito per i possessori della MIC Card

ingresso gratuito; è . Accesso gratuito per i possessori della Durata complessiva: 4 ore

4 ore Info: https://www.sovraintendenzaroma.it/content/lacqua-roma-fontanone-dellacqua-paola-7

Il Fontanone: simbolo barocco della Roma d’acqua

Voluto da papa Paolo V Borghese nel 1612 per celebrare il ripristino dell’antico acquedotto Traiano, il Fontanone dell’Acqua Paola è una delle opere più maestose del barocco romano. Con le sue cinque arcate in marmo e la sua scenografica cascata, domina il Gianicolo offrendo una delle vedute più iconiche di Roma.

Questa apertura straordinaria, inserita nel contesto del Giubileo 2025, rappresenta un’occasione unica per riscoprire il monumento non solo come capolavoro architettonico, ma come testimonianza viva del legame tra Roma, la sua storia e la sua acqua — elemento vitale e simbolico della città eterna.

