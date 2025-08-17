A Cisterna di Latina, a un passo da Roma, il Giardino di Ninfa unisce storia e natura: è stato dichiarato tra i più belli del mondo.

L’Italia incanta il mondo intero grazie alle sue mille e più meraviglie, ma in pochi sanno che a due passi da Roma c’è un luogo che sembra uscito dritto dritto da un libro di fiabe: il Giardino di Ninfa. Siamo a Cisterna di Latina, non lontano dalla Capitale, di fronte a un gioiello naturalistico che il New York Times ha inserito tra i giardini più affascinanti del pianeta (anche grazie alla sua capacità di unire storia millenaria e bellezza paesaggistica).

Il Giardino di Ninfa è tra i più belli del mondo secondo il New York Times

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il New York Times ha stilato una classifica dedicata ai giardini più belli del mondo, selezionati da un panel di esperti di orticoltura per la loro bellezza, il valore storico e culturale. L’Italia si è distinta con ben cinque luoghi, e tra questi spicca proprio il Giardino di Ninfa, salito sul podio con un prestigioso terzo posto

Definito dal quotidiano statunitense come uno dei più romantici e pittoreschi del pianeta, offre scenari che cambiano al mutare delle stagioni, tra ciliegi in fiore, aceri giapponesi e roseti che si intrecciano con i resti medievali della città di Ninfa. La sua unicità sta nel saper unire natura e rovine storiche, un paesaggio che ha ispirato scrittori e poeti da tutto il mondo.

Tutto ciò che c’è da sapere sul Giardino di Nınfa, a due passi da Roma

Il Giardino di Ninfa si trova a Cisterna di Latina, ai piedi dei Monti Lepini. La sua storia affonda le radici nel Medioevo, quando l’area era un borgo fiorente, poi abbandonato e infine trasformato in un giardino incantato dalla famiglia Caetani nel corso del XXo secolo.

Oggi la riserva si estende per circa 8 ettari e ospita oltre 1.300 specie di piante provenienti da ogni continente: magnolie, glicini, bambù, aceri e anche specie esotiche portate qui dai viaggi di Ada Wilbraham Caetani. La straordinaria biodiversità del parco comprende anche 152 specie di uccelli, dalle poiane agli aironi, rendendo Ninfa un’oasi preziosa, nella quale immergersi in un’atmosfera senza tempo.

E, d’altronde, non è un caso che figure come Virginia Woolf, Truman Capote e Marguerite Caetani abbiano trovato qui ispirazione.

Photo Credits: Shutterstock