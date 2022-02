Giardino di Ninfa 2022: quando riapre?

Grande attesa per l’apertura 2022 del Giardino di Ninfa, l’incantevole luogo a pochi chilometri da Sermoneta.

Il Giardino di Ninfa è una straordinaria riserva naturale di 8 ettari, ai piedi dei Monti Lepini: al suo interno ci sono ben 1300 specie di piante, tra cui moltissime esotiche che Ada Wilbraham aveva portato qui dai suoi viaggi in giro per il mondo. A Ninfa c’è un clima speciale che nasce da un mix di elementi: la rupe di Norma che protegge a nord, il fiume che funge da regolatore termico, l’umidità tipica di una zona che è stata sempre paludosa. Tutto questo permette a piante come noci americani, aceri giapponesi, yucca (detti anche alberi della nebbia) di crescere da millenni rigogliosi ed indisturbati, accanto a specie tipicamente mediterranee come roseti, glicini, ortensie, bambù e magnolie. La biodiversità incredibile di questo luogo si esprime anche nella fauna: ci sono ben 152 specie di uccelli, tra rapaci, trampolieri e passeriformi e migliaia di insetti, fra cui soprattutto api e farfalle che ogni anno compiono un viaggio di migliaia di chilometri per godersi lo splendore di Ninfa.

Ogni stagione cambia l’aspetto del giardino, che passa dai colori impressionanti dei ciliegi in primavera a quelli lussureggianti degli aceri in autunno

Il Giardino di Ninfa è visitabile solo in alcuni mesi dell’anno.

Come è stato annunciato sulla pagina Facebook del Giardino di Ninfa, manca davvero poco alla riapertura. Probabilmente con l’arrivo della primavera, anche il giardino aprirà i suoi battenti al pubblico.

Per informazioni su aperture e biglietti potete consultare il sito ufficiale del Giardino.