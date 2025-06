Avete mai sentito parlare del Giardino delle Cascate che si trova nel quartiere Eur di Roma? E’ luogo silenzioso dove potersi rilassare

Il Giardino delle Cascate nell’EUR è davvero un’oasi urbana: un elegante spazio verde di circa 42 000 m² progettato nel 1961 da Raffaele De Vico, rinomato architetto paesaggista del Novecento.

Inserito nel Parco Centrale del Lago – un’area complessiva di ben 165 000 m² attorno al laghetto artificiale utilizzato per le Olimpiadi del 1960 e rappresenta un esempio straordinario di ‘giardino moderno all’italiana’.

Roma non è soltanto monumenti e negozi, in alcuni quartieri è possibile allontanarsi un po’ dalla routine e gustare un po’ di relax e tranquillità in luoghi caratteristici come il Giardino delle Cascate all’Eur: giochi d’acqua, salti e getti che cambiano colore, ecco cosa si nasconde da quelle parti.

Giardino delle Cascate

Giardino delle Cascate, dettagli e curiosità sul posto magico

La realizzazione del Giardino delle Cascate risale al 1961 ed è stato progettato dall’architetto Raffaele De Vico. Per molto tempo fu usato come set cinematografico, a maggio del 2017, invece, è stato ristrutturato e riaperto al pubblico.

Nell’area è possibile immergersi in 42mila mq circa di bellezza naturale in un quartiere, paradossalmente, molto trafficato come l’EUR. Dal sentiero “Passeggiata del Giappone”, caratterizzato dai ciliegi in fiore fino ad arrivare alle cascate. Il ponte Hashi attraversa la cascata centrale, collegando le diverse parti. Una volta arrivati in cima, vi attende un panorama mozzafiato. La zona è aperta dal mattino fino al tramonto, tutti i giorni dalle ore 7 alle 20.

Il laghetto del Eur

Il laghetto dell’Eur è stato realizzato per le Olimpiadi di Roma del 1960. La zona è lunga un chilometro e larga da 60 a 130 metri, si estende su una superficie totale di 85.120 mq ed è profondo tra i 2 ed i 4 metri.

Quella parte del quartiere si allontana dal caos che caratterizza la Capitale ed è ricca di vegetazione. All’interno del Parco si incontrano infatti numerose specie botaniche (querce, pioppi, aceri, magnolie, cedri, lauroceraso e cedri dell’Himalaya), mentre nel lago vivono pesci (carpe, persico sole) e tartarughe. Tra gli uccelli nidificano gabbiani e anatidi

FOTO: Credits @Annarita Canalella