Nel cuore di Roma, a due passi dal Giardino degli Aranci, si nasconde una terrazza panoramica immersa nel verde con vista mozzafiato!

Il cuore di Roma non è fatto solo di vicoli suggestivi e scorci inaspettati, ma anche di tanto verde. Sull’Aventino, a pochi passi dal celebre Giardino degli Aranci, si nasconde una terrazza panoramica capace di regalare una vista mozzafiato sulla Capitale. È uno di quei luoghi che ci invitano naturalmente a rallentare, a lasciare il traffico alle spalle e a osservare la città dall’alto, tra alberi, quiete e panorami che sembrano dipinti.

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Il “giardino segreto” dell’Aventino con una terrazza panoramica su Roma

Non stiamo parlando del celebre Giardino degli Aranci, ma del vicino Giardino di Sant’Alessio, uno spazio verde incastonato tra la Villa Magistrale dell’Ordine di Malta e la Basilica di Santa Sabina. Si trova in Piazza di Sant’Alessio ed è aperto dall’alba al tramonto.

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Un tempo apparteneva al convento dei Somaschi, importante centro monastico medievale. Oggi conserva l’aspetto di un giardino pubblico ottocentesco, con un viale centrale, pini, piante mediterranee e prati che accompagnano verso una suggestiva terrazza affacciata sulla città.

Il giardino custodisce anche alcuni piccoli tesori. Tra questi, una fontanella proveniente dal rinascimentale Palazzo Accoramboni, trasferita qui nel 1937 dopo la demolizione della Spina di Borgo.

Poco distante si trova una statua di Giovanna d’Arco, donata nel 1935 dallo scultore francese Maxime Real Del Sarte. Merita una visita anche l’adiacente Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio, con il campanile medievale e la cripta romanica.

Un luogo da andare a vedere anche per una semplice passeggiata, per cogliere l’occasione per scoprire un Aventino diverso, tra storia, natura e panorami inaspettati.

Photo Credits: Shutterstock

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