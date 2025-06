Gianna Nannini debutterà per la prima volta al Circo Massimo davanti a migliaia di persone: tutti i dettagli sull’evento

Countdown per il concerto di Gianna Nannini che si esibirà al Circo Massimo il 26 giugno 2025. La cantante senese per la prima volta si esibirà in questa cornice romana ed il pubblico non vede l’ora di seguirla. Sarà, senza dubbio, un rock show senza precedenti.

Gianna Nannini: quali sono i brani che canterà al Circo Massimo

Nonostante manchi poco al debutto, ecco quale potrebbe essere la scaletta del concerto di Gianna Nannini: 1983, Primadonna, Filo spinato, Radio baccano, Scandalo, Ragazzo dell’Europa, Lento lontano, Fenomenale, Profumo, Un giorno disumano, La differenza, Me and Bobby McGee, Io voglio te, I maschi, Fotoromanza, Io, Sei nell’anima, Meravigliosa creatura, Hey bionda, Bello e impossibile, Latin lover, America, Aria.

In scaletta è previsto anche il nuovo singolo Panorama, già in rotazione radiofonica. Il brano è un inno d’amore libero e viscerale, nato dalla collaborazione tra Nannini, Raige, Pacifico e Francesco “Katoo” Catitti, con la produzione firmata Canova. Oggi, è una delle canzoni più ascoltate, l’artista e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione hanno dato vita ad un testo affascinante diventato sublime con l’accostamento ad una melodia unica.

Il programma del concerto

Il concerto è stato organizzato da Friends & Partners e The Base, in collaborazione con l’assessorato ai Grandi Eventi di Roma Capitale. Gianna Nannini si esibirà sul palco del Circo Massimo con una band strepitosa: alla direzione musicale e chitarre Davide Tagliapietra, Francis Hylton al basso, Christian Rigano alle tastiere e le coriste Isabella Casucci e Sofia Gaudenzio. Ci sarà poi il ritorno del batterista Thomas Lang e l’innesto del chitarrista blues Patrick Murdoch che ha ispirato le sonorità della scaletta estiva.

Durante lo spettacolo è atteso un segmento dedicato al “triangolo del blues” voluto per creare un dialogo intimo con il pubblico, attraversando brani storici, nuove produzioni e pezzi ancora inediti.

