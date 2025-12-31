A Roma, gennaio 2026 comincia con il botto: tra musei gratis ed eventi accessibili liberamente, ce n’è per tutti i gusti.

Il 2026 si apre domani, 1° gennaio, e Roma è già pronta ad accogliere il nuovo anno con un invito rivolto a tutti: prepararsi a vivere la città con tanta curiosità, magari con un po’ di lentezza e, quando si può, senza mettere mano al portafogli. Tra musei gratuiti, aperture straordinarie e appuntamenti diffusi, il nuovo anno parte come l’occasione ideale per riuscire a riscoprire la capitale. Come farlo? Basta lasciarsi guidare dal suo calendario ricco e sorprendentemente accessibile.

Musei gratis e palazzi aperti: la cultura diventa accessibile

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Gennaio è tradizionalmente uno dei mesi migliori per esplorare Roma, e il 2026 non farà certo eccezione.

La prima domenica del mese, quest’anno il 4 gennaio, apre le porte gratuitamente a musei statali e civici, permettendo di attraversare secoli di storia e arte senza barriere. A questo si aggiunge l’attesissima apertura gratuita dei Musei Vaticani nell’ultima domenica del mese, un appuntamento che trasforma uno dei luoghi simbolo della città in un’esperienza alla portata di tutti.

Non mancano poi palazzi e spazi solitamente meno accessibili, come Palazzo Chigi, che in alcune date di gennaio aprirà eccezionalmente al pubblico, offrendo uno sguardo ravvicinato sulla storia istituzionale del Paese.

Accanto ai musei, gennaio 2026 propone una fitta trama di eventi gratuiti o a costo zero che animeranno quartieri, piazze e spazi culturali. Tra installazioni artistiche, mostre temporanee, passeggiate urbane e aperture speciali, di occasioni per attraversare la città in modo diverso, seguendo itinerari meno scontati, ce ne saranno a bizzeffe.

La sensazione è quella di una Roma che si lascia esplorare senza fretta, ideale tanto per i residenti quanto per i visitatori che vogliono iniziare l’anno con uno sguardo completamente nuovo.

