Annunciati i dieci finalisti del Generazione Roma Music Contest, il concorso dedicato alle band delle scuole superiori di Roma: il 30 novembre la finale live al Monk con giuria di qualità.

I finalisti del Generazione Roma Music Contest

Sono stati annunciati i dieci finalisti della seconda edizione di Generazione Roma Music Contest, il concorso musicale rivolto alle band emergenti delle scuole superiori di Roma. Per la categoria composizioni originali accedono alla finale C3real Killers, Neverintime, Pantaleone, Phantom Menace e Viareno; per la categoria cover, Angelica & Vertice, Asteria, Éclectique, FM/AM e Holy Kimberlite.

Un contest per la creatività dei giovani musicisti

Il concorso, promosso dall’Ufficio di scopo Politiche Giovanili di Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e con l’organizzazione di Arte2o, punta a dare spazio e visibilità alla creatività giovanile, offrendo opportunità concrete di crescita artistica e di confronto con professionisti del settore musicale. Possono partecipare band libere da contratti discografici o editoriali, residenti o domiciliate a Roma, composte da musicisti tra i 13 e i 20 anni, con almeno un componente iscritto a una scuola superiore della Capitale.

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Workshop e finale live al Monk

Le band finaliste frequenteranno due weekend di workshop formativi presso la Arte2o Music Academy, in programma il 21-22 e il 28-29 novembre, per prepararsi alla finalissima del 30 novembre (ore 20) al Monk, uno dei riferimenti più importanti per la musica live a Roma. Sul palco le formazioni si contenderanno la vittoria nelle due categorie, originali e cover, davanti al pubblico e a una giuria di qualità.

La giuria, i criteri di valutazione e i premi

Durante la finale, le esibizioni saranno giudicate in base a validità compositiva, originalità, capacità interpretativa e presenza scenica, oltre che alla preparazione tecnica. Il voto combinato di giuria e pubblico decreterà le band vincitrici, che si aggiudicheranno come primo premio la produzione e distribuzione di un brano, la registrazione di una live session, una consulenza artistica e il servizio di ufficio stampa per l’uscita del brano. Premi sono previsti anche per i secondi e terzi classificati di entrambe le sezioni.

Una dedica speciale ad Alisa Coen

Generazione Roma Music Contest è sostenuto dall’Associazione Onlus Suoniamo insieme per Alisa ed è dedicato alla musicista Alisa Coen, a dieci anni dalla sua prematura scomparsa. Il progetto vuole così unire formazione, palco e memoria, offrendo ai giovanissimi un’occasione per crescere e per misurarsi con un vero percorso professionale nel mondo della musica.

Per aggiornamenti e informazioni sul regolamento e sulle prossime edizioni è disponibile il sito ufficiale contest.generazioneroma.it.

Foto: Ufficio Stampa