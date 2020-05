A Roma ha aperto la gelateria che non sembra gelateria! Qui oltre ai gusti più tradizionali, puoi assaggiare qualcosa di davvero nuovo che ti farà tornare un po' bambino!

LA GELATERIA SELINA (viale Jonio) E’ DI NUOVO APERTA AL PUBBLICO!

Questi i nostri nuovi orari di apertura:

– Lun-Sab: 13.00 – 21.30

– Dom: 13-00 – 22.30

Mini Conetti, Bon Bon, Ice Cookies… e non perdere i biscotti Plasmon alla nocciola, super tasty e con tanto gelato!

Stanchi del solito cono gelato consumato per strada o a un anonimo tavolino a bordo strada? Se siete alla ricerca di gusti particolari da gustare in un ambiente originale, fare un salto alla Gelateria Selina a Roma è quello che vi serve. Per una pausa tra un impegno e l’altro, senza fretta.

Gelateria Selina a Roma

Il fortunato avventore che si addentra nel civico 320 di viale Jonio, oltre ai grandi classici, alla Gelateria Selina di Roma potrà scegliere tra una ventina di gusti, alcuni dei quali davvero poco tradizionali.

Così, accanto alla Nocciola Piemonte IGP, al Pistacchio mediterraneo e al Lampone, troverete anche gli invitanti Apple Pie, Oreo e Snickers.

E come non lasciarsi tentare dal Cheesecake alle fragoline di bosco, dal Brownie ai mirtilli o ancora dal Cioccolato fondente monorigine Venezuela con crunch di fave di cacao e dal Passion fruit?

Le altre golosità

Entrare in questo locale in zona Montesacro è come fare un salto indietro nel passato, a quando si era bambini: basta guardare gli Ice Cream Cookies Plasmon o Gentilini ed è subito un ritorno all’infanzia.

Particolarmente golosi anche i Bubble Waffle, i coloratissimi Waffle Pops e i dolci mono porzioni dal gusto a stelle e strisce come Carrot cake, Cheesecake, Snowflakes, Sweet caramel, Lotus.

Tutti i prodotti della Gelateria Selina a Roma sono preparati con ingredienti sceltissimi: se le materie prime non sono di prima qualità, non c’è speranza che entrino nel laboratorio del maestro gelatiere Pierpaolo Santi.

Un locale pop

La Gelateria Selina a Roma non è solo un luogo in cui assaporare un gelato, ma un angolo della città in cui ritagliarsi un momento tutto per sé in una atmosfera “pop, divertente e internazionale”.

Il locale nasce dall’esperienza di uno staff competente e affiatato guidato dal project manager Luigi Marsala e composto da Mattia Mancini, Valentina Manuelli, Marzia Margheriti e Flavio Zianna: dopo il successo del vicino Vintro Bar & Bites, questo gruppo di amici prima che colleghi ha deciso di lanciarsi in una nuova esperienza, dedicata al dolce.

L’ambiente è informale e invita a rilassarsi: che sia all’interno del locale o nel giardino esterno, qui ogni pausa va gustata senza fretta, al pari del buon gelato ordinato.

Infine, da sottolineare che la Gelateria Selina a Roma è anche vegan friendly: tutti i gusti alla frutta sono preparati senza ingredienti di origine animale.

