L’ecomurales “As Above So Below” di Michela Picchi, promosso dal brand NUII e da Yourban 2030, colora Garbatella

L’ “eco-tappeto” cromatico più grande di Roma, 300 mq di colori, da oggi è pronto ad accogliere i passi di romani e turisti che attraverseranno il quartiere di Garbatella. È l’ecomurales “As Above So Below” di Michela Picchi, promosso dal brand NUII e da Yourban 2030: una pioggia di colori che trasforma la stazione metro Garbatella, simbolico accesso al quartiere, in un paesaggio onirico, un’immersione cromatica che accompagnerà letteralmente il passaggio delle persone, con un invito a riflettere sull'”impronta” che ognuno di noi lascia sul pianeta, in materia di sostenibilità e ambiente.

Questo è il dono che NUII e Yourban 2030 hanno voluto fare ai cittadini romani: una monumentale opera che – oltre la semplice estetica – diventa un’evasione dalla realtà, un’occasione in cui perdersi e viaggiare con la mente durante il tragitto quotidiano, instillando bellezza e riflessione nella vita di tutti i giorni, donandole un momento di relax visivo e sorrisi colorati, insieme a una riflessione profonda sull’ambiente che ci circonda.

Ecomurales a Garbatella firmato Yourban 2030 e NUII

Il murales, infatti, non è solo cromatismi e linee, ma un tocco di bellezza che porta con sé un respiro di aria pulita. In linea con la mission di Yourban 2030 – che in questa occasione incontra le responsabilità sociale d’impresa del brand NUII – “As Above So Below”, firmato dall’artista Michela Picchi, rappresenta, infatti, anche un impegno concreto verso l’Agenda 2030. Realizzato con pitture fotocatalitiche che purificano l’aria, contribuisce a migliorarne la qualità, assorbendo l’inquinamento come farebbero 12 alberi piantati.

“As Above So Below” è anche un’opera d’arte multimediale, arricchendosi della colonna sonora “Escapism Reverie” del producer Andrea Marra. Una traccia audio realizzata ad hoc e che potrà essere scaricata tramite QR Code, accompagnando con la dimensione sonora l’invito dell’artista a connettersi con la natura, trasportando i passanti in un’esperienza immersiva che combina arte, musica e natura.

Romana di Garbatella, conosciuta a livello internazionale per il suo stile distintivo e la capacità di trasformare spazi comuni in luoghi straordinari, Michela Picchi ha studiato design e comunicazione visiva, sviluppando una sensibilità artistica unica che l’ha portata a esplorare vari campi creativi, dall’illustrazione alla street art. Il suo lavoro è caratterizzato da una palette vibrante e forme audaci, spesso ispirate alla natura e al mondo animale, elementi che riesce a integrare armoniosamente nei contesti urbani.

Michela Picchi: chi è l’artista dietro l’eco-tappeto più grande di Roma

Le opere di Michela Picchi sono state esposte in gallerie e musei di tutto il mondo, da New York a Tokyo, passando per Londra e Berlino. Ogni sua creazione è un invito a guardare il mondo con occhi nuovi, a scoprire la bellezza nascosta nelle cose quotidiane. Con “As Above So Below”, Michela porta a Garbatella un pezzo del suo mondo interiore, trasformando la stazione della metro in un’oasi di colori e serenità.

“Curare i luoghi in cui viviamo, quegli spazi di passaggio vissuti velocemente, restituendoli alla cittadinanza come momenti di bellezza e riflessione, è una delle missioni che sentiamo più nostre. In un singolo progetto, incontriamo bellezza, comunità, arte, riqualificazione, ambiente, sostenibilità e pensiero critico. Dopo essere stati pionieri di ecomurales e mosaici urbani in bioresina e smart, crediamo che in Italia ci sia un nuovo approccio da sbloccare, una call to action che passa dal pubblico al privato. Coinvolgendo aziende e brand, la responsabilità sociale d’impresa diventa fondamentale per implementare nuove visioni e interventi sostenibili. Da qui nasce la collaborazione con Nuii per restituire alla città uno spazio che fa parte della quotidianità dei romani, simbolo della città eterna, in un quartiere che ha visto nascere le nostre prime progettualità, poi esportate in tutto il mondo. L’artista Michela Picchi ha saputo tradurre tutto ciò con un’opera pittorica immersiva straordinaria e monumentale” ha dichiarato durante l’evento di presentazione Veronica De Angelis, l’imprenditrice che con Yourban 2030 da sempre sostiene progetti di sostenibilità.

Curare i luoghi, migliorare la qualità della vita dei cittadini

“Ancora una volta grazie alla collaborazione con Yourban 2030 il sostegno di NUII uno spazio pubblico si trasforma e racconta una nuova storia. La Stazione della Metropolitana di Garbatella ogni giorno è attraversata da migliaia di persone e qua si intrecciano le vite di chi Roma la vive ogni giorno e di chi invece ne è turista per la prima volta. Che una piazza possa diventare un’opera d’arte è una scommessa che siamo felici di aver intrapreso restituendo bellezza a un luogo che più di altri ne ha bisogno. Una collaborazione pubblico privato che funziona e che rappresenta uno dei modi più efficaci per mostrare il volto di un distretto della creatività che può migliorare la qualità della vita delle persone anche così, grazie a un’esperienza urbana di inciampo in un’opera artistica inattesa.” Ha dichiarato Amedeo Ciaccheri, Presidente VIII Municipio.

“Siamo davvero entusiasti di aver dato vita a questo eco murales nella città di Roma in collaborazione con Yourban 2030. Attraverso l’arte, abbiamo cercato di arricchire un’area urbana della città, da sempre contenitore di aggregazione e condivisione. E grazie all’opera di Michela Picchi siamo riusciti a portare un po’ di NUII in questo fantastico luogo, regalando ai cittadini una breve fuga dalla routine quotidiana attraverso i colori e la musica.” È quanto dichiarato da Giuseppe Fascia, Global Manager NUII.

Foto e video via Yourban 2030