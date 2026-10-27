Sembra Versailles ma siamo a Roma, nella Galleria Colonna, tra saloni sontuosi, opere d’arte e persino una palla di cannone.

Ma voi lo sapevate che a Roma c’è un luogo che sembra in grado di competere direttamente con Versailles, tra saloni monumentali, decorazioni sontuose e atmosfere da reggia? Si tratta della Galleria Colonna, uno dei tesori più sorprendenti della Capitale. Un luogo meraviglioso nel quale l’arte incontra il fascino dei palazzi nobiliari e, tra tanta bellezza, si nasconde persino una palla di cannone.

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Galleria Colonna, lo splendore del barocco nel cuore di Roma

Situata all’interno di Palazzo Colonna, la galleria è un capolavoro del barocco romano. La sua realizzazione cominciò nel 1654 per volontà del cardinale Girolamo I Colonna e del nipote Lorenzo Onofrio. Ai lavori parteciparono architetti come Antonio Del Grande, Gian Lorenzo Bernini e Carlo Fontana. L’inaugurazione arrivò nel 1700.

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La Sala Grande riesce a conquistare al primo sguardo con le sue volte affrescate, specchiere, arazzi e arredi preziosi. Non è soltanto uno spettacolo architettonico: la collezione comprende opere di Tintoretto, Guido Reni, Guercino e Annibale Carracci. Le decorazioni celebrano anche Marcantonio II Colonna, protagonista della vittoria di Lepanto del 1571.

Tra tanto sfarzo spunta un ricordo decisamente inatteso: una palla di cannone incastonata nella rampa di scale che conduce alla Sala Grande. Risale al 1849, quando le truppe francesi del generale Oudinot spararono dal Gianicolo durante la Repubblica Romana.

La galleria si trova in via della Pilotta ed è visitabile il sabato mattina.

Photo Credits: Shutterstock

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