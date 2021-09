Gainn, il ristorante tradizionale di cucina coreana a Roma

È da Gainn che i coreani e gli orientali vanno per ritrovare gli autentici sapori della Corea. Gainn – che in coreano vuol dire “bellezza interiore della persona” – ha aperto nell’ottobre 2007 grazie a Stefano Chung e Valentina Bae, marito e moglie. “Vogliamo avvicinare la clientela alla vera e tradizionale cucina coreana, vogliamo far conoscere sempre di più la cucina originale coreana in Italia” dichiarano i proprietari. Ai fornelli lo chef Daniel Kim, membro dell’Associazione Chef Coreani e, per tanti anni, chef dell’Ambasciata Coreana in Italia.



“Molti italiani con il passare degli anni hanno scoperto la cultura coreana attraverso il cinema e il k-pop e si sono interessati anche al cibo coreano” aggiunge Stefano. Unico ristorante coreano consigliato nella Guida Michelin 2021, da Gainn i clienti si possono immergere in un viaggio di gusto tra le specialità tradizionali della Corea. Nei 120 mq di questo locale, che annovera circa sessanta posti a sedere, è possibile assaporare il Bibimbap, il riso con verdure miste, carne di manzo macinata servito con tuorlo crudo in un piatto di ghisa; il Bulgogi, gli straccetti di manzo e verdure miste marinati con salsa di soya e olio di sesamo saltati in padella e serviti in piastra; i Japchae, gli spaghetti di fecola di patate dolci con verdure miste scottate, funghi e carne di manzo conditi con salsa di soya e olio di sesamo e i Tteokbokki, gli gnocchi di riso con verdure miste e pasta di pesce in salsa piccante.



Tra i piatti da provare anche il pollo fritto disponibile con salsa agro piccante e salsa agrodolce con cipollotti freschi. Succulenti le zuppe come quella di Bulgogi, quella di costolette di manzo con foglie di rapa e peperoncini piccanti servita in terracotta e di tofu con verdure miste, carne di maiale e chili pepper servita in terracotta.Il tutto da accompagnare al riso e ai banchan, una selezione di contorni che variano a seconda della stagionalità. Per facilitare la clientela nella scelta dei piatti, il menu di Gainn è composto dagli Antipasti, un singolo piatto, e il Menu completo che comprende il piatto di portata, il riso bianco e i banchan.



Un piatto tradizionale che non può mai mancare sulla tavola coreana è il kimchi, fatto con verdure fermentate, spezie e peperoncino, divenuto celebre per le sue innumerevoli proprietà benefiche, tanto da entrare nel2013 nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO. I peperoncini sono senz’altro uno tra gli ingredienti più utilizzati nella cucina coreana. Chiamati “taeyang-cho“, hanno una forma lunga e sottile e, dalla loro essicazione, si ricava una polvere molto fine, dal colore acceso e dalla piccantezza media con un sentore leggermente affumicato.



I piatti di Gainn possono essere abbinati alle birre coreane, al Soju, un distillato fatto con riso, orzo o frumento disponibile in vari aromi quali ad esempio pompelmo e fragola, e al Makgeolli, una bevanda antica realizzata con riso, acqua e lievito dal color latte e dalla consistenza densa, che può essere più o meno frizzante a seconda della fermentazione.





ORARIO

Aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 12.00 alle 15.00

e dalle 18.00 alle 22.00

Chiuso la domenica.



CONTATTI

Via dei Mille, 18

00185 Roma

Tel: +390644360160; +393283856153

Email:gainn1@hotmail.com