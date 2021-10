G20 a Roma, limitazioni e le modifiche della viabilità all’Eur

In occasione del G20, la Questura di Roma, per esigenze di ordine e sicurezza intorno all’area Palazzo dei Congressi-Centro congressi Nuvola, ha chiesto alla polizia locale di istituire la seguente disciplina di traffico in zona Eur.



Le principali restrizioni:

dalle ore 00.01 del 27 ottobre non si potrà parcheggiare in Viale Europa (da Via C. Colombo a Viale Shakespeare), Viale Asia (da Via C. Colombo a Viale Shakespeare) e Viale Shakespeare (da Viale Asia a Viale Europa).

dalle ore 00.01 del 29 ottobre non si potrà sostare in Via Ciro il Grande – Piazzale dell’Agricoltura (ad eccezione del Capolinea Atac) – Viale della Civiltà del Lavoro (da Quadrato della Concordia a Via Ciro il Grande) – Quadrato della Concordia, Piazzale Konrad Adenauer e Via del Turismo.

È comunque garantito il transito di via C. Colombo.

Per quel che concerne gli spostamenti si consiglia dal 27 ottobre:

il transito da viale dell’Umanesimo o Via delle Tre Fontane per l’attraversamento dell’Eur (da Laurentina a Viale Europa), evitando Viale Europa/Via dell’Arte;

Si sconsiglia, dal 29 ottobre:

Si sconsiglia, dal 29 ottobre: il transito da via delle Tre Fontane all’Eur (direzione Piazza Sturzo) tramite Viale dell’Agricoltura;

Il transito da Via Colombo all’Eur (direzione Piazza Sturzo) tramite Viale Murri/Viale del Turismo/Piazza Adenauer.

Si consiglia, sempre dal 29 ottobre:

Si consiglia, sempre dal 29 ottobre: il transito, direzione Piazza Sturzo, da Via Colombo, tramite Viale della Civiltà del Lavoro.

Aggiungo inoltre che il 30 e 31 ottobre verranno temporaneamente sospese le fermate della linea B Eur Magliana, Eur Palasport, Eur Fermi e Laurentina