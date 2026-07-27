Dal cemento al colore, da un parcheggio multipiano a un nuovo spazio di cultura e socialità. Dal 1° al 30 agosto 2026, il Casilino Sky Park di Roma Est ospita la prima edizione di FLO’ – FuoriLuogO, un festival che trasforma il tetto di un parcheggio in un villaggio dedicato ad arte, musica, teatro, comicità, sport e buon cibo.
Promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e vincitore dell’Avviso Pubblico “Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno”, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, il progetto è ideato e realizzato da Fusolab e punta a restituire alla città uno spazio urbano dimenticato, trasformandolo in un luogo di incontro e creatività.
A ben 17 metri di altezza, con una vista panoramica che arriva fino alla Cupola di San Pietro, il Casilino Sky Park diventa così una vera e propria piazza sospesa, dove il grigio del cemento lascia spazio ai colori della street art e agli eventi dal vivo.
Sei aree tematiche per vivere il festival
Per un mese il pubblico potrà scegliere tra diverse esperienze:
- 🎪 Live Arena: concerti, teatro e spettacoli sotto le stelle.
- 🎨 Art District: live painting, installazioni e street art.
- 🎧 Lounge & Party: DJ set, aperitivi e danza urbana.
- 🕹️ Area Games: giochi, tornei ed esperienze interattive.
- 🧘 Area Sport: yoga, pilates, GAG, animal motion e fitness al tramonto.
- 🎈 Area Bimbi: laboratori, giocoleria e attività dedicate ai più piccoli.
Ad arricchire l’esperienza ci sarà anche la Terrazza del Gusto, con sette cucine di street food pop-gourmet aperte ogni sera.
Il programma degli eventi
1 – 9 agosto
- 1 agosto – Area 765 (Live)
- 2 agosto – Claudio Morici (Teatro)
- 4 agosto – Proiezione del film 40 secondi
- 5 agosto – Tiziano La Bella (Stand-up comedy)
- 6 agosto – Ivan Talarico (Teatro canzone)
- 7 agosto – Price + Kapoccia (UpYard DJ Set)
- 8 agosto – Asilo Republic, tributo a Vasco Rossi (Live)
- 9 agosto – Andrea Rivera (Teatro canzone)
21 – 30 agosto
- 21 agosto – Kato + Mahzee (UpYard DJ Set)
- 22 agosto – Impulse, tributo ai Pink Floyd (Live)
- 23 agosto – Antartici Nucleari, tributo ai Pinguini Tattici Nucleari
- 25 agosto – Proiezione del film Amici Comuni
- 26 agosto – Ceceliaca e Patty Colucci (Stand-up comedy)
- 27 agosto – Only Punk: Snhyde, Technical Issue, Fantocci, Naked Zippo e Vuoto di Memoria
- 28 agosto – Pacman XII + Alan Beez, Il Turco e DJ Brush (UpYard DJ Set)
- 29 agosto – Daniele Fabbri (Stand-up comedy)
- 30 agosto – Only Punk Summer Fest con Wel, Xdiemondx, Tonno, High Disaster e Donkeys
Come arrivare
Il festival si svolge al Casilino Sky Park, in viale della Bella Villa 106, facilmente raggiungibile con:
- Metro C – fermata Alessandrino
- Bus 313
- Pista ciclabile Togliatti
Per chi arriva in auto sono disponibili 600 posti auto gratuiti distribuiti tra il primo, il secondo e il terzo piano del parcheggio.
Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito del Casilino Sky Park.