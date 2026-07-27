Dal cemento al colore, da un parcheggio multipiano a un nuovo spazio di cultura e socialità. Dal 1° al 30 agosto 2026, il Casilino Sky Park di Roma Est ospita la prima edizione di FLO’ – FuoriLuogO, un festival che trasforma il tetto di un parcheggio in un villaggio dedicato ad arte, musica, teatro, comicità, sport e buon cibo.

Promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e vincitore dell’Avviso Pubblico “Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno”, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, il progetto è ideato e realizzato da Fusolab e punta a restituire alla città uno spazio urbano dimenticato, trasformandolo in un luogo di incontro e creatività.

A ben 17 metri di altezza, con una vista panoramica che arriva fino alla Cupola di San Pietro, il Casilino Sky Park diventa così una vera e propria piazza sospesa, dove il grigio del cemento lascia spazio ai colori della street art e agli eventi dal vivo.

Sei aree tematiche per vivere il festival

Per un mese il pubblico potrà scegliere tra diverse esperienze:

🎪 Live Arena : concerti, teatro e spettacoli sotto le stelle.

: concerti, teatro e spettacoli sotto le stelle. 🎨 Art District : live painting, installazioni e street art.

: live painting, installazioni e street art. 🎧 Lounge & Party : DJ set, aperitivi e danza urbana.

: DJ set, aperitivi e danza urbana. 🕹️ Area Games : giochi, tornei ed esperienze interattive.

: giochi, tornei ed esperienze interattive. 🧘 Area Sport : yoga, pilates, GAG, animal motion e fitness al tramonto.

: yoga, pilates, GAG, animal motion e fitness al tramonto. 🎈 Area Bimbi: laboratori, giocoleria e attività dedicate ai più piccoli.

Ad arricchire l’esperienza ci sarà anche la Terrazza del Gusto, con sette cucine di street food pop-gourmet aperte ogni sera.

Il programma degli eventi

1 – 9 agosto

1 agosto – Area 765 (Live)

– Area 765 (Live) 2 agosto – Claudio Morici (Teatro)

– Claudio Morici (Teatro) 4 agosto – Proiezione del film 40 secondi

– Proiezione del film 40 secondi 5 agosto – Tiziano La Bella (Stand-up comedy)

– Tiziano La Bella (Stand-up comedy) 6 agosto – Ivan Talarico (Teatro canzone)

– Ivan Talarico (Teatro canzone) 7 agosto – Price + Kapoccia (UpYard DJ Set)

– Price + Kapoccia (UpYard DJ Set) 8 agosto – Asilo Republic, tributo a Vasco Rossi (Live)

– Asilo Republic, tributo a Vasco Rossi (Live) 9 agosto – Andrea Rivera (Teatro canzone)

21 – 30 agosto

21 agosto – Kato + Mahzee (UpYard DJ Set)

– Kato + Mahzee (UpYard DJ Set) 22 agosto – Impulse, tributo ai Pink Floyd (Live)

– Impulse, tributo ai Pink Floyd (Live) 23 agosto – Antartici Nucleari, tributo ai Pinguini Tattici Nucleari

– Antartici Nucleari, tributo ai Pinguini Tattici Nucleari 25 agosto – Proiezione del film Amici Comuni

– Proiezione del film Amici Comuni 26 agosto – Ceceliaca e Patty Colucci (Stand-up comedy)

– Ceceliaca e Patty Colucci (Stand-up comedy) 27 agosto – Only Punk: Snhyde, Technical Issue, Fantocci, Naked Zippo e Vuoto di Memoria

– Only Punk: Snhyde, Technical Issue, Fantocci, Naked Zippo e Vuoto di Memoria 28 agosto – Pacman XII + Alan Beez, Il Turco e DJ Brush (UpYard DJ Set)

– Pacman XII + Alan Beez, Il Turco e DJ Brush (UpYard DJ Set) 29 agosto – Daniele Fabbri (Stand-up comedy)

– Daniele Fabbri (Stand-up comedy) 30 agosto – Only Punk Summer Fest con Wel, Xdiemondx, Tonno, High Disaster e Donkeys

Come arrivare

Il festival si svolge al Casilino Sky Park, in viale della Bella Villa 106, facilmente raggiungibile con:

Metro C – fermata Alessandrino

– fermata Alessandrino Bus 313

Pista ciclabile Togliatti

Per chi arriva in auto sono disponibili 600 posti auto gratuiti distribuiti tra il primo, il secondo e il terzo piano del parcheggio.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito del Casilino Sky Park.