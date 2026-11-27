A Tor Bella Monaca, le storie di riscatto diventano spettacolo con Fuori Posto, la rassegna che vede tra gli ospiti Enzo Salvi e Lidia Vitale.

A Roma ci sono storie che meritano di essere raccontate, soprattutto quando a scriverle è chi ha saputo rialzarsi dopo aver attraversato un momento difficile della propria vita. A Tor Bella Monaca queste esperienze diventano protagoniste di uno spettacolo decisamente particolare: Fuori Posto – Storie di Destini Piegati LIVE, che vede tra i suoi ospiti anche due volti noti del mondo dello spettacolo, Enzo Salvi e Lidia Vitale.

LEGGI ANCHE: Velázquez tornò due volte in Italia, e Roma cambiò la sua pittura

Fuori Posto a Tor Bella Monaca: quando le storie di riscatto salgono sul palcoscenico

Giunto alla sua seconda edizione, il progetto Fuori Posto – Storie di Destini Piegati LIVE si sviluppa attraverso quattro appuntamenti nella Sala Cinema del Teatro Tor Bella Monaca, sotto la direzione artistica di Mirko Frezza e Valerio Savaiano.

LEGGI ANCHE: Vuoi visitare anche la Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza: fai attenzione a non andare in questo giorno

Al centro degli incontri c’è la possibilità di cambiare il corso della propria esistenza, anche quando il destino sembra già scritto. Il tema scelto per quest’anno è particolarmente evocativo: “Autori della nostra storia”.

Una delle particolarità della rassegna è il coinvolgimento dei ragazzi del territorio, chiamati a dialogare direttamente con gli ospiti grazie alla collaborazione con Casale Caletto Young APS. Le conversazioni diventeranno poi podcast narrativi, arricchiti da musiche originali e disponibili gratuitamente sulle piattaforme digitali.

Dopo gli incontri con Filippo Tirabassi e Filippo Contri del 6 novembre e con Enzo Salvi del 13 novembre, venerdì 27 novembre sarà la volta di Lidia Vitale, che racconterà come cinema e teatro possano trasformare le difficoltà personali in forza espressiva.

A chiudere la rassegna, venerdì 4 dicembre, sarà l’attore e regista Tullio Sorrentino.

Gli appuntamenti si terranno alle 19 (con accoglienza dalle 18.30) in viale Duilio Cambellotti 11 e dureranno 90 minuti. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite.

Photo Credits: Marino Festuccia via HF4