Oltre 250 metri di altezza, visibili a più di 10 km di distanza, con una potenza luminosa pari a 300.000 lampadine: a Roma l’estate esplode letteralmente nel cielo con Stelle di Fuoco, lo spettacolo piro-musicale più spettacolare dell’anno, pronto a lasciare tutti con il naso all’insù.

Cinecittà World, il Parco divertimenti del Cinema e della TV, si prepara a stupire ancora: due weekend consecutivi – dal 18 al 20 e dal 25 al 27 luglio – saranno il palcoscenico di uno show di luci, musica ed emozioni capace di trasformare la notte in un film.

Emozioni ad alta quota

Ogni sera, i fuochi d’artificio incontrano la musica in una sinfonia travolgente di coreografie luminose, effetti speciali inediti e spettacolari esplosioni cromatiche. Il tema 2025, “Amori e Sogni”, guiderà il pubblico in un viaggio visivo mozzafiato sulle note delle colonne sonore più iconiche del cinema, in una cornice davvero unica: l’imponente scenografia dell’attrazione acquatica Aktium.

Non solo fuochi: un’intera giornata di magia

Stelle di Fuoco è il gran finale di un’intera giornata a Cinecittà World: con un solo biglietto, l’ingresso allo spettacolo include anche l’accesso a:

tutte le attrazioni del parco ,

, le 6 aree tematiche cinematografiche ,

, il parco acquatico Aqua World, per rinfrescarsi durante il giorno.

Street food, show e cena sotto le stelle

Tra un rollercoaster e uno spettacolo dal vivo, i visitatori potranno rilassarsi nei ristoranti a tema o lasciarsi conquistare dalle delizie del Villaggio Street Food, aperto fino a tarda sera: l’occasione perfetta per una cena diversa dal solito, sotto un cielo illuminato di meraviglia.

Stelle di Fuoco 2025 promette di essere più di uno spettacolo pirotecnico: è un’esperienza da vivere con occhi sgranati, cuore leggero e tanta voglia di lasciarsi sorprendere.

Per le serate evento le attrazioni del Parco resteranno aperte fino a sera, potrai cenare al Villaggio Street Food, nel cuore del Parco, e assistere allo show piromusicale alle 22:30.

L’evento è incluso nel biglietto di ingresso di Cinecittà World.

Info e biglietti su cinecittaworld.it



Credits foto: Scarlata