Moda in lutto per Valentino Garavani, morto il 19 gennaio a 93 anni: date e luoghi di camera ardente e funerali.

L’intero mondo della moda italiana piange un grandissimo personaggio come Valentino Garavani, scomparso ieri 19 gennaio all’età di 93 anni. Il “re del rosso” e dell’haute couture si è spento a Roma, nella sua residenza sull’Appia Antica, lasciando un vuoto enorme nel fashion system e nel cuore della Capitale. Ecco quando si potrà dare un ultimo omaggio e un saluto a Valentino: scopri date e luoghi di camera ardente e funerali.

Valentino Garavani ci ha salutati all’età di 93 anni, nella serenità della sua casa romana, circondato dall’affetto dei suoi cari. Roma, città che per lui è stata molto più di uno sfondo, si prepara a salutarlo nel modo più solenne: tra Piazza di Spagna e Piazza della Repubblica, due luoghi simbolici che raccontano il suo legame con la Capitale e con la storia della maison. Proprio a Roma, infatti, lo stilista aveva costruito una parte fondamentale del suo mito, tra atelier, passerelle e una vita vissuta all’insegna dell’eleganza assoluta.

Per chi vorrà dare l’ultimo saluto a Valentino, la camera ardente sarà allestita a PM23, in Piazza Mignanelli 23, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18. Si tratta dello spazio espositivo legato alla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, nel cuore della zona che per decenni ha rappresentato il suo “quartier generale” romano. I funerali si terranno invece venerdì 23 gennaio alle ore 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica: una cornice solenne, spesso scelta per cerimonie ufficiali, per l’addio a un’icona che ha portato il Made in Italy ai massimi livelli nel mondo.

Photo Credits: Shutterstock