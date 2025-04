Il mondo si ferma per rendere omaggio a Papa Francesco, scomparso il 21 aprile. Sabato 26 aprile 2025, a partire dalle ore 10:00, Piazza San Pietro sarà il fulcro di una cerimonia funebre solenne, che vedrà la partecipazione di almeno 200.000 fedeli e 170 delegazioni di capi di Stato e di governo. Per permettere a tutti di partecipare virtualmente a questo momento di lutto e preghiera, le principali emittenti italiane e internazionali offriranno una copertura estesa e in diretta.

Diretta TV sulle Reti Italiane:

Rai 1: La programmazione speciale del Tg1 inizierà alle 8:25, con collegamenti continui da Piazza San Pietro.

Diretta Streaming Online:

RaiPlay: La piattaforma streaming della Rai (raiplay.it) offrirà la diretta gratuita, accessibile da smart TV, smartphone e tablet, senza necessità di registrazione.

Il canale YouTube ufficiale del Vaticano trasmetterà l’intera cerimonia, con la possibilità di selezionare diverse lingue. Tv2000: tramite tv2000.it/live.

La Tumulazione in Forma Privata: non verrà trasmessa in tv

Come annunciato dal portavoce della Santa Sede, Matteo Bruni, la diretta televisiva si interromperà al termine del corteo, all’arrivo del feretro nella Basilica di Santa Maria Maggiore. La tumulazione avverrà infatti in forma strettamente privata, per volere del defunto pontefice.