Roma si prepara a dare l’ultimo saluto a Valentino Garavani. I funerali dello stilista si terranno oggi, venerdì 23 gennaio alle 11.00, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica, nel cuore della Capitale.

Un omaggio che arriva dopo due giorni di intensa partecipazione popolare: circa 10 mila persone hanno reso omaggio allo stilista alla camera ardente allestita nella sede di piazza Mignanelli, aperta al pubblico nelle ultime 48 ore. Un flusso continuo di cittadini, addetti ai lavori, personalità del mondo della moda e dello spettacolo, a testimonianza del legame profondo tra Valentino e la città di Roma.

La cerimonia religiosa è in programma in mattinata. Il feretro ha trascorso la notte nella sede di piazza Mignanelli e in mattinata partirà verso la Basilica per le esequie. Al termine della celebrazione, la salma sarà accompagnata al cimitero Flaminio – Prima Porta per la sepoltura.

È probabile che alcune immagini dei funerali possano essere trasmesse in diretta televisiva, in particolare dall’esterno della Basilica, attraverso i collegamenti dei programmi mattutini come Storie Italiane e Mattino 5, che potrebbero seguire l’evento con inviati sul posto.

Viabilità e provvedimenti fino alle 13

Per consentire lo svolgimento della cerimonia in sicurezza, sono previsti importanti provvedimenti alla circolazione, validi dalle 7.00 alle 13.00 di oggi, 23 gennaio.

Già dalla notte sono stati attivati divieti di fermata nelle seguenti strade:

viale Enrico De Nicola

viale Luigi Einaudi

via Cernaia , nel tratto tra via Romita e via Pastrengo

, nel tratto tra via Romita , tra via Vittorio Emanuele Orlando e via Parigi

, tra via Parigi, nel tratto compreso tra via Romita e via Pastrengo

Durante la mattinata non si escludono chiusure temporanee al traffico, deviazioni e limitazioni alla circolazione nelle aree adiacenti piazza della Repubblica e lungo il percorso del corteo funebre.

Bus deviati o limitati

Le modifiche alla viabilità potrebbero avere ripercussioni anche sul trasporto pubblico. Possibili deviazioni o limitazioni sono previste per le seguenti linee bus:

H, 40, 60, 64, 66, 70, 82, 85, 170, 223, 590 e 910.

Si consiglia ai cittadini e ai pendolari di muoversi con anticipo, valutare percorsi alternativi e consultare gli aggiornamenti del trasporto pubblico per eventuali variazioni in tempo reale.

Roma rende omaggio a uno dei suoi nomi più illustri, mentre il centro storico si prepara a una mattinata di commozione, partecipazione e misure straordinarie di viabilità.