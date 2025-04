Un momento storico e profondamente toccante: il funerale di Papa Francesco, figura amatissima in tutto il mondo, si chiuderà con un corteo funebre che attraverserà il cuore della Capitale, accompagnando il feretro dalla Basilica di San Pietro fino a Santa Maria Maggiore. Un percorso simbolico, denso di storia, spiritualità e significato.

Il corteo partirà da Piazza San Pietro subito dopo la celebrazione liturgica. Come ha dichiarato il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, il tragitto seguirà un itinerario preciso:

Galleria Pasa

Ponte Vittorio Emanuele II

Corso Vittorio Emanuele

Piazza Venezia

Via dei Fori Imperiali

Via Labicana

Via Merulana

Basilica di Santa Maria Maggiore

Un tratto lungo circa sei chilometri, che attraversa alcune delle zone più simboliche e suggestive di Roma. Il feretro passerà anche di fronte al Colosseo, luogo sacro per la cristianità, sede ogni anno della Via Crucis del Venerdì Santo.

In parte il corteo ripercorrerà l’antica Via Papalis, il tragitto che, sin dal Medioevo, i nuovi pontefici percorrevano da San Pietro fino alla Basilica di San Giovanni in Laterano dopo la loro elezione e consacrazione.

Un corteo visibile ma non accessibile

Per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, non sarà possibile seguire fisicamente il corteo lungo le strade. L’intero percorso sarà transennato e il passaggio sarà visibile solo a distanza, senza possibilità di avvicinarsi. Tuttavia, sarà trasmesso integralmente in diretta televisiva, permettendo a milioni di persone in tutto il mondo di partecipare simbolicamente a questo ultimo viaggio del pontefice.

Il Direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, ha precisato che il corteo procederà a passo d’uomo, “per permettere alle persone di vedere”. Sarà composto solo da un piccolo seguito di cardinali a bordo di automobili. L’arrivo alla Basilica di Santa Maria Maggiore è previsto intorno alle ore 13:00.

All’esterno della Basilica, sui gradini che conducono al suo ingresso, sarà presente un gruppo di poveri e bisognosi, scelti per rendere l’ultimo omaggio al Papa, in piena coerenza con il messaggio di umiltà e vicinanza agli ultimi che ha caratterizzato tutto il pontificato di Francesco.

La tumulazione all’interno della Basilica non sarà pubblica e non verrà trasmessa in diretta, nel rispetto dell’intimità e della solennità del momento.

