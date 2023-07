S’inaugura la nuova tratta ferroviaria Roma-Pompei, un modo per raggiungere gli scavi con un solo Frecciarossa.

Frecciarossa Roma-Pompei, come avvicinare la cultura

Era già stato annunciato oltre un mese fa e adesso è realtà. Domenica 16 luglio è stato inaugurato il nuovo Frecciarossa Roma-Pompei, un treno in grado di collegare direttamente la capitale con gli scavi di Pompei.

Da tempo era necessario un collegamento con un luogo d’attrazione culturale importante come Pompei. Prima era necessario prenotare treni stando attenti alle coincidenze. Ora basterà salire a bordo del Frecciarossa a Roma Termini, fare una breve sosta a Napoli, per poi arrivare nel giro di un paio d’ore a Pompei. Alla stazione sono disponibili delle navette per trasportare tutti i visitatori romani direttamente ai famosi scavi.

Il treno nell’immaginario collettivo è sempre stato simbolo di progresso e vicinanza. Ancora una volta assume questo significato, avvicinando due poli culturali fondamentali d’Italia. Da una parte Roma, la capitale con i suoi millenni di storia culturale, dall’altra Pompei, tristemente nota per l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., ma dal grandissimo valore archeologico.

Il Frecciarossa Roma-Pompei rappresenta un vero e proprio ponte tra culture, in un tentativo di avvicinamento che mancava.

Giorni, orari e costo del biglietto

Il collegamento senza cambi tra Roma e uno dei siti archeologici più famosi al mondo sarà effettuato con il Frecciarossa 1000 ogni terza domenica del mese e permetterà a viaggiatori e turisti di raggiungere Pompei da Roma in un’ora e 47 minuti. Allo stesso modo si potrà tornare a Roma la sera, in due ore e un quarto. Già durante il viaggio i passeggeri potranno conoscere la storia dell’antica Pompei attraverso una clip che sarà trasmessa sui monitor di bordo.

La partenza è prevista al mattino da Roma Termini alle 8.53 con fermata a Napoli Centrale alle 10.03 e arrivo alla stazione di Pompei alle 10.40. Il ritorno, invece, è alle 18.40 con fermata a Napoli Centrale alle 19.23 e arrivo a Roma Termini alle 20.55.

Il prezzo dei biglietti per questa tratta parte dai 18 euro.