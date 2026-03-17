Oggi, martedì 17 marzo 2026 i cieli di Roma saranno attraversati dagli aerei della pattuglia acrobatica nazionale Frecce Tricolori in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Il sorvolo è previsto durante la cerimonia istituzionale in programma in mattinata all’Altare della Patria, nel cuore della Capitale.

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La celebrazione principale inizierà alle 9:45, quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella deporrà una corona d’alloro al Milite Ignoto.

Proprio in quel momento, sopra i tetti della città passerà una formazione ridotta delle Frecce Tricolori, che disegnerà in cielo i colori della bandiera italiana in omaggio ai simboli della Repubblica. Alla cerimonia parteciperanno anche le più alte cariche dello Stato, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il passaggio della pattuglia acrobatica arriva dopo le prove effettuate nel pomeriggio di ieri, che hanno attirato l’attenzione e lo stupore di molti romani. Anche se la formazione sarà più piccola rispetto agli air show tradizionali, lo spettacolo promette comunque di regalare uno dei momenti più suggestivi delle celebrazioni.

Dove vedere il passaggio delle Frecce Tricolori

Il punto migliore per osservare il sorvolo è piazza Venezia, davanti all’Altare della Patria. Molto suggestiva anche la visuale dall’area dei Fori Imperiali o dal Parco Archeologico del Colosseo.

Per chi preferisce una vista panoramica dall’alto, uno dei luoghi più amati è la Terrazza del Pincio a Villa Borghese, da cui è possibile vedere il passaggio degli aerei sopra il centro storico.

Le altre celebrazioni della giornata

Le iniziative per il 165° anniversario dell’Unità d’Italia non si fermano al sorvolo. A mezzogiorno, al Gianicolo, il tradizionale colpo di cannone a salve sarà sostituito da tre colpi simultanei sparati da tre pezzi d’artiglieria, che produrranno una fumata tricolore verde, bianca e rossa.

In Piazza Colonna, invece, dalle 10:30 fino al pomeriggio si esibiranno le bande musicali delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, tra cui quelle di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica Militare, Marina Militare ed Esercito Italiano.

Una curiosità sulla festa del 17 marzo

Il 17 marzo ricorda la proclamazione del Proclamazione del Regno d’Italia, quando il Parlamento di Torino sancì la nascita dello Stato unitario. La ricorrenza è stata istituita ufficialmente nel 2012 per celebrare i valori fondanti della Repubblica: unità nazionale, Costituzione e simboli dello Stato.

Perché volano le Frecce Tricolori

Le Frecce Tricolori, ufficialmente Pattuglia Acrobatica Nazionale, rappresentano dal 1961 l’eccellenza dell’aviazione italiana. Il loro passaggio durante le cerimonie istituzionali più importanti è diventato nel tempo uno dei momenti più emozionanti delle celebrazioni nazionali: il fumo verde, bianco e rosso che attraversa il cielo è infatti uno dei simboli più riconoscibili dell’Italia.



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