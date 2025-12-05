Il cielo di Roma si tinge di tricolore: oggi le Frecce Tricolori sorvolano la città per celebrare sport, storia e orgoglio nazionale.

Il cielo di Roma si prepara a tingersi nuovamente con i colori più belli del mondo: il verde, bianco e rosso: del sorvolo delle Frecce Tricolori al fine di celebrare una giornata speciale all’insegna dello sport, della storia e dell’orgoglio nazionale. Ma a che ora è previsto il loro passaggio? E quali sono le motivazioni dell’iniziativa? Romani e turisti attendono di vedere la Pattuglia Acrobatica Nazionale alzarsi in volo sopra alcuni dei luoghi più iconici della città. Scopriamo come e dove!

Frecce Tricolori a Roma: l’orario del passaggio di oggi

Il sorvolo è previsto tra le 11:00 e le 12:00 di oggi, 5 dicembre, con la formazione acrobatica che passerà sopra il Palazzo del Quirinale per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica diretta a Milano e Cortina per i Giochi Invernali del 2026. Le prime prove sono state effettuate già ieri mattina, e molti romani hanno raccontato di aver sentito un forte boato prima di vedere gli aerei attraversare il cielo cittadino.

L’evento coinvolge anche le alte cariche istituzionali: oggi la fiamma, arrivata ieri dalla Grecia, verrà affidata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante una cerimonia ufficiale al Quirinale alle 18:00.

Il passaggio delle Frecce Tricolori non è solo un’esibizione spettacolare ma un gesto simbolico che accompagna l’avvio del percorso italiano della Fiamma Olimpica. La torcia era stata accesa il 26 novembre a Olimpia ed è stata consegnata ufficialmente alle autorità italiane ieri ad Atene.

Questa sera, alle 20:30, lo Stadio dei Marmi sarà illuminato ufficialmente con la Fiamma Olimpica e ospiterà una serata-evento con esibizioni di Mahmood, Noemi, The Kolors, Tananai e Carl Brave .

Con questo appuntamento, Roma dà il via a un percorso che toccherà oltre 300 comuni italiani prima di raggiungere la Lombardia nel 2026, rendendo l’Italia intera protagonista della festa dello sport.

