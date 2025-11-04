È stato cancellato il tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori, che ogni anno accompagna la cerimonia di deposizione della corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto, presso l’Altare della Patria, da parte delle più alte cariche dello Stato in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa.

La decisione è stata presa per evitare qualsiasi interferenza con le operazioni di messa in sicurezza nell’area di via dei Fori Imperiali, dove si trova la Torre dei Conti, interessata ieri da due crolli, uno dei quali è costato la vita a un operaio. La cerimonia si svolgerà regolarmente secondo il programma previsto, in un clima di raccoglimento e di omaggio ai Caduti.

La Difesa ha inoltre espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell’operaio Octay Stroici, manifestando profonda vicinanza alla famiglia e ai colleghi.

