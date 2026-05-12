Oggi Roma torna ad alzare gli occhi al cielo per uno degli spettacoli più attesi: il passaggio delle Frecce Tricolori in occasione degli Internazionali di Tennis al Foro Italico.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare sorvolerà infatti la zona dei campi in terra rossa nella tarda mattinata di oggi, martedì 12 maggio, regalando a romani e turisti la tradizionale scia verde, bianca e rossa che accompagna i grandi eventi sportivi e istituzionali.

L’annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali dell’Aeronautica Militare: le Frecce Tricolori passeranno sopra il Foro Italico durante gli eventi legati agli Internazionali, torneo che in questi giorni sta richiamando migliaia di appassionati nella Capitale.

A che ora passano le Frecce Tricolori a Roma

L’orario indicato per il sorvolo è compreso tra le 12.30 e le 13.30. Proprio in questa fascia sarà possibile vedere gli aerei attraversare il cielo sopra il Foro Italico e le aree circostanti.

Come sempre, il momento esatto potrebbe variare di qualche minuto per esigenze operative e meteorologiche.

Dove vedere il sorvolo delle Frecce Tricolori

Il punto migliore per assistere allo spettacolo resta naturalmente l’area del Foro Italico, ma il passaggio sarà visibile anche da diversi quartieri vicini della zona nord della città.

Tra i punti da cui si potrebbe vedere meglio il sorvolo:

Foro Italico

Ponte Milvio

Lungotevere

Flaminio

Prati

Monte Mario

Lo spettacolo delle Frecce Tricolori accompagna spesso gli appuntamenti più importanti ospitati a Roma e negli anni è diventato uno dei momenti più fotografati e condivisi sui social durante eventi sportivi e celebrazioni pubbliche.

Anche oggi, quindi, romani e turisti sono pronti a mettersi con il naso all’insù per assistere a uno dei simboli più amati dell’Aeronautica Militare italiana.