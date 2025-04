Roma con il Naso all’Insu: le Frecce Tricolori Sfrecciano sul Cielo della Capitale per il 80° Anniversario della Liberazione

Il cielo di Roma si colorerà di verde, bianco e rosso in un’emozionante celebrazione dell’80° Anniversario della Liberazione. Come da tradizione, la giornata del 25 aprile 2025 sarà solennemente inaugurata dalla deposizione di una corona di fiori da parte del Presidente della Repubblica all’Altare della Patria in Piazza Venezia, un momento di profonda riflessione e memoria collettiva aperto a tutta la cittadinanza.

Ma l’omaggio alla Liberazione avrà un culmine spettacolare e suggestivo: subito dopo la cerimonia all’Altare della Patria, prevista per le ore 9:30 e alla quale prenderà parte anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, gli occhi dei romani e dei visitatori saranno puntati verso l’alto per ammirare l’inconfondibile passaggio delle Frecce Tricolori.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale, fiore all’occhiello dell’Aeronautica Militare italiana, solcherà i cieli della Capitale disegnando nell’aria le scie tricolori, simbolo di unità nazionale, orgoglio e libertà. Un’esibizione che, come sempre, susciterà emozioni intense e un forte senso di patriottismo, rendendo omaggio a coloro che si sono battuti per la liberazione del nostro Paese.

Il passaggio delle Frecce Tricolori rappresenta un momento iconico delle celebrazioni del 25 aprile a Roma, un connubio perfetto tra la solennità della commemorazione istituzionale e lo spettacolo emozionante di una delle pattuglie acrobatiche più famose al mondo.

L’evento all’Altare della Patria e la successiva esibizione aerea saranno un’occasione per ricordare con gratitudine il sacrificio di chi ha reso possibile la Liberazione, ma anche per celebrare i valori di libertà e democrazia che sono alla base della nostra Repubblica.

Preparatevi dunque ad alzare gli occhi al cielo nella mattinata del 25 aprile: le Frecce Tricolori porteranno con sé un messaggio di unità e speranza, colorando di tricolore il cuore della Città Eterna in un giorno così significativo per la storia italiana.