Roma si prepara a celebrare la Festa della Repubblica il 2 Giugno 2025 con il tradizionale e attesissimo sorvolo delle Frecce Tricolori. Un evento simbolo, capace di emozionare e unire gli italiani, che si svolgerà sullo sfondo maestoso dell’Altare della Patria.

Le celebrazioni avranno inizio in mattinata con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che, affiancato dalle più alte cariche istituzionali, renderà omaggio ai caduti deponendo la corona d’alloro con il nastro tricolore presso l’Altare della Patria.

Subito dopo questo solenne momento, tra le ore 9:15 e le 9:30 circa, i cieli di Roma si coloreranno di verde, bianco e rosso. Le spettacolari Frecce Tricolori effettueranno un primo suggestivo passaggio proprio sopra l’Altare della Patria, regalando uno scenario indimenticabile ai presenti. È previsto un doppio sorvolo in questa fascia oraria per garantire a tutti di ammirare la maestria acrobatica della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Ma lo spettacolo non finisce qui. Un secondo, attesissimo passaggio delle Frecce Tricolori è previsto al termine della parata militare, indicativamente intorno alle ore 12:00, salvo eventuali cambiamenti di programma che potrebbero essere comunicati in prossimità dell’evento.

Per chi non potrà assistere dal vivo, l’intera cerimonia e i sorvoli aerei saranno trasmessi in diretta televisiva su Rai Uno, con un’edizione straordinaria del Tg1 che inizierà a partire dalle ore 9:00, offrendo una copertura completa di questo importante appuntamento nazionale.

Preparatevi a levare gli occhi al cielo: il 2 Giugno 2025 Roma sarà il palcoscenico di un’emozione tricolore!