Dopo lo stop dello scorso anno, le Frecce Tricolori torneranno a sorvolare Roma mercoledì 4 novembre 2026, in occasione delle celebrazioni per il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. La Pattuglia Acrobatica Nazionale colorerà il cielo della Capitale con il tradizionale tricolore, accompagnando una delle ricorrenze istituzionali più importanti del Paese.

La data è già indicata nel calendario ufficiale 2026 dell’Aeronautica Militare, che riporta Roma tra le località interessate dal sorvolo del 4 novembre.

Frecce Tricolori a Roma, il ricordo della cancellazione nel 2025

Il ritorno delle Frecce Tricolori assume un significato particolare se si considera quanto accaduto lo scorso anno. Il 4 novembre 2025, infatti, il tradizionale sorvolo sull’Altare della Patria era stato cancellato per ragioni di sicurezza.

La decisione era stata comunicata dal Ministero della Difesa alla vigilia della cerimonia, dopo i due crolli verificatisi alla Torre dei Conti, nell’area di via dei Fori Imperiali, uno dei quali aveva provocato la morte dell’operaio Octay Stroici.

Per evitare qualsiasi interferenza con le operazioni di messa in sicurezza della zona e consentire ai soccorritori di lavorare senza ostacoli, era stato quindi deciso di rinunciare al passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale. La cerimonia istituzionale si era comunque svolta regolarmente, nel segno del raccoglimento e dell’omaggio ai Caduti.

Il 4 novembre all’Altare della Patria: il significato della ricorrenza

Il sorvolo delle Frecce Tricolori accompagna tradizionalmente le celebrazioni del 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. La cerimonia principale si svolge all’Altare della Patria, in piazza Venezia, con la deposizione di una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche dello Stato.

Il passaggio degli aerei della Pattuglia Acrobatica Nazionale rappresenta uno dei momenti più suggestivi della giornata: una scia verde, bianca e rossa attraversa il cielo di Roma, rendendo omaggio alla storia del Paese e a quanti hanno servito e continuano a servire l’Italia.

Per il 2026, dunque, il calendario ufficiale dell’Aeronautica Militare conferma il sorvolo delle Frecce Tricolori a Roma per mercoledì 4 novembre. Gli orari e gli eventuali dettagli sul percorso dovranno essere verificati attraverso le comunicazioni ufficiali in prossimità dell’evento.