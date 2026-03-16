Martedì 17 marzo, i cieli di Roma saranno attraversati dagli aerei della pattuglia acrobatica nazionale Frecce Tricolori in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Il sorvolo è previsto durante la cerimonia istituzionale che si svolgerà in mattinata all’Altare della Patria.



Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

La celebrazione principale inizierà alle ore 9:45, quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella deporrà una corona d’alloro al Milite Ignoto. Alla cerimonia parteciperà anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Proprio durante questo momento commemorativo, il Ministero della Difesa ha autorizzato, su richiesta della Presidenza del Consiglio, il sorvolo di una formazione ridotta delle Frecce Tricolori, che attraverseranno il cielo della capitale rendendo omaggio ai simboli della Repubblica.

La giornata sarà accompagnata anche da un’altra iniziativa simbolica. Il tradizionale colpo di cannone a salve del Gianicolo, sparato normalmente a mezzogiorno, sarà sostituito da una salva di tre colpi simultanei provenienti da tre pezzi d’artiglieria. L’effetto sarà una fumata tricolore verde, bianca e rossa, in omaggio alla bandiera italiana.

Il 17 marzo ricorda la proclamazione del Regno d’Italia nel 1861 ed è una ricorrenza dedicata ai valori fondanti dello Stato italiano: l’unità nazionale, la Costituzione e i simboli della Repubblica.