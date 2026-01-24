Migliori frappe a Roma, dove acquistarle? Ecco gli indirizzi di pasticcerie e forni dove comprare i più buoni dolci di carnevale: frappe (fritte o al forno), castagnole semplici o ripiene alla crema pasticciera…

Che si chiamino frappe, bugie o frappe, conosciamo bene tutti la bontà dei dolci di Carnevale per eccellenza, che abbondano in questo periodo dell’anno sui banconi pasticcerie di Roma.

Delicate nella preparazione, le frappe – per essere fatte a regola d’arte – devono avere le bolle, segno che la frittura è leggera, non devono essere unte, ma risultare croccanti, asciutte e irregolari: occhio allo zucchero a velo, che deve restare soffice sul vassoio di dolci.

Ecco dove mangiare le migliori frappe a Roma. Quando si parla di dolci – e specialmente di frappe e castagnole – la tradizione deve essere rispettata alla lettera, dunque non si possono non premiare quelle pasticcerie che risiedono nella Capitale ormai da decenni e che, grazie ai prodotti di altissima qualità, hanno conquistato i Romani.

A due passi da San Giovanni, imperdibile tappa da De Santis Santa Croce (Via di Santa Croce in Gerusalemme, 17/21, Roma). Qui potrete trovare le ‘frappe al cartoccio‘, ebbene si! Anche le frappe si prestano bene a diventare un pratico street food.

In questo modo potrete gustare i dolci tipici della tradizione di Carnevale mentre passeggiate.

Inoltre da De Santis Santa Croce potrete scegliere la crema e il topping che preferite!

L’antico Forno Roscioli merita una menzione per le frappe fritte e per le castagnole con crema o ricotta. Quale preferite?

Da decenni la pasticceria Regoli (zona Esquilino) offre ai suoi clienti frappe prelibate e gustosissime, in bella mostra sul bancone: inutile dire che sono tra le più apprezzate della Città Eterna (tra i posti migliori a Roma anche per i maritozzi con la panna, ndr!), insieme alle frappe realizzate dalla Pasticceria Bompiani, elegante e piccolina, ma sempre molto frequentata: anche in questo locale si punta tutto sulla leggerezza e la friabilità dei dolci di Carnevale!

Compare anche un noto biscottificio artigianale tra gli indirizzi a cui rivolgersi per assaporare le frappe migliori a Roma ed è Cipriani a San Giovanni: a detta di chi le ha provate, qui le frappe sembrano come quelle fatte dalle nostre nonne.

Infine vale la pena spostarsi verso Ostia e fare una capatina alla boutique della frappa, meglio conosciuto come Pasticceria Simona che propone frappe con il miele e poi fritte: insomma, quanto a leggerezza non possiamo esprimerci, ma il gusto è inimitabile e c’è sempre il pienone!